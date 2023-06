Jannis Niestädt – mit dem FC Verden 04 will er ganz nach oben

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Das blau-weiße Trikot sitzt schon mal: Jannis Niestädt wechselt vom Bremer SV an den Hubertushain und peilt mit dem FC Verden 04 nächste Saison den Aufstieg an. © Verein

Ein Innenverteidiger verstärkt den FC Verden 04: Jannis Niestädt vom Bremer SV schnürt nächste Saison die Stiefel für den Fußball-Landesligisten. Und der 28-Jährige hat sich mit dem Team von Trainer Frank Neubarth das allerhöchste Ziel gesetzt.

Verden – Aktuell lässt er auf Mallorca nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Regionalliga mit dem Bremer SV die Korken knallen. Wenn Jannis Niestädt die Mittelmeerinsel wieder verlässt, feierte er quasi eine doppelte Rückkehr – einerseits nach Deutschland und andererseits zum FC Verden 04. Seit Dienstag steht der 28-Jährige nämlich als zweiter Zugang beim Fußball-Landesligisten nach dem Etelser Bastian Reiners fest.

„Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Außerdem kenne ich ja noch einige Jungs aus dem Team und habe gesehen, dass sich der FC immer besser aufstellt und in der Landesliga oben mitspielt“, lässt der Innenverteidiger auf Nachfrage dieser Zeitung von der „deutschen Insel“ wissen.

Ich möchte jetzt zum nächsten Verdener Schritt beitragen.

Vor genau zehn Jahren war Niestädt aus der U19 der Reiterstädter zum TuS Hellwege gewechselt und über die Stationen Rotenburger SV, Bremer SV, Concordia Hamburg und Hamm United im Januar 2022 wieder am Panzenberg gelandet. Für die nächste Saison greift Niestädt selbstbewusst ins oberste Regal, wenn es um die Zielsetzung geht: „Ich möchte jetzt zum nächsten Verdener Schritt beitragen und mit dem Team ganz oben angreifen!“ Da hat einer die Landesliga-Krone und den Aufstieg in die Oberliga im Visier – nichts anderes dürften sich Frank Neubarth und Co. nach dem zweimaligen Vizetitel hintereinander vornehmen.

Das Eigengewächs wird am Hubertushain mit offenen Armen empfangen. „Mit Jannis Niestädt bekommen wir einen Innenverteidiger mit viel Körperlichkeit und einer Menge Erfahrung. Er wird uns in vielen Bereichen ein Stück weiterbringen“, freut sich Nicolas Brunken auf die Zusammenarbeit mit dem 1,88-Meter-Hünen.

Brunken: „Er wird eine wichtige Rolle einnehmen“

Und der sportliche Leiter bei den Blau-Weißen legt zuversichtlich nach: „Jannis hat bei allen Stationen bewiesen, dass er eine Mannschaft durch seine Art und sein fußballerisches Können weiterbringen kann. Auf und neben dem Platz wird er ab Sommer eine wichtige Rolle einnehmen.“

Am Hubertushain sind die Verantwortlichen „unheimlich froh, dass wir einen weiteren Spieler von unseren Zielen und unserem Verein überzeugen konnten.“

Wegen Knorpelschadens im Sprunggelenk kein Saisonspiel

Für Niestädt kommt ab Sommer das Rennen um den Oberliga-Aufstieg einem Neuanfang gleich – konnte er doch in der abgelaufenen Saison nicht auf dem Feld mithelfen: „Auch wegen meiner schweren Verletzung wollte ich was Neues. Bezüglich des Jobs war der Aufwand in der Regionalliga-Rückrunde schon schwer gewesen.“ Seit Anfang des Jahres befand sich der Innenverteidiger im Aufbau, seit März wieder im Training. Alles durch einen Knorpelschaden im Sprunggelenk, den er im April in einer Einheit erlitten hatte. „Drei Monate wurde die Verletzung konservativ behandelt und dann doch operiert“, blickt Niestädt auf die Leidenszeit zurück.

Somit steht für den Neu-Verdener ab August sogar eine dritte Rückkehr an – das lang ersehnte Comeback als aktiver Fußballer in Punkt- und Pokalspielen. Um auch am Ende der Saison 2023/24 wieder etwas feiern zu können.