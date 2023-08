U19 des FC Verden 04 startet ins Abenteuer Niedersachsenliga

Drei Neuzugänge begrüßt Verdens U19-Trainer Orry Bischert (rechts) vor der Saison in der Fußball-Niedersachsenliga, von links: Bernard Asinda, Lukas Dreyer und Romeo Meier. © Verein

Am Wochenende startet die U19 des FC Verden 04 in das Abenteuer Niedersachsenliga. Für Trainer Orry Bischert zählt nur der Klassenerhalt.

Verden – Nach einem Jahr Abstinenz sind die A-Junioren (U19) des FC Verden 04 zurück in Niedersachsens Beletage. Nach einer herausragenden Saison in der Landesliga, mit nur einer Niederlage und zwei Unentschieden aus den letzten 19 Saisonspielen, tritt der vom jungen Trainer Orry Bischert (29) gecoachte FC-Nachwuchs wieder in der Niedersachsenliga an. Dieses Mal soll es besser werden, als der vergangene Auftritt. Ohne Sieg und mit nur zwei Unentschieden schien die auch vom Verletzungspech gebeutelte Mannschaft seinerzeit überfordert.

Maximilian von Ikier neuer Co-Trainer in Verden

Bischert, der nach seinem Wechsel aus Dauelsen sowohl mit den Verdener B- als auch mit den A-Junioren in der Niedersachsenliga gespielt hat, weiß um die Herausforderung:: „Ich schätze die Liga sehr stark und ausgeglichen ein. Es wird kein Team geben, das jedes Spiel gewinnt oder verliert. Da sich die Mannschaften oft neu zusammen setzen, kann man auch schwer einschätzen, wer sehr gut oder nicht so gut sein wird. Es wird in vielen Spielen auf Kleinigkeiten ankommen, weniger Fehler als der Gegner zu machen und effektiv zu sein. Wir werden als Aufsteiger mit Sicherheit das eine oder andere Mal unterschätzt werden und nehmen die Rolle als Underdog gerne an, jedoch werden wir in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen. Mit unserem guten Umschaltspiel werden wir in der Liga definitiv mithalten können, das wissen wir aus den zahlreichen Tests gegen Niedersachsenligisten. Am Ende zählen aber die Punkte und dafür werden wir in jedem Spiel alles geben, um schnellstmöglich den Klassenerhalt zu schaffen.“

Stenogramm U19 FC Verden 04

Zugänge

Romeo Meier (SC Borgfeld), Bernard Asinda (FC Oberneuland), Lukas Dreyer (Blumenthaler SV)

Abgänge

Julian Wedemeyer (TSV Fischerhude-Quelkhorn), Marlon Cyriacks (TSV Etelsen), Jannes Siemer (TSV Ottersberg)

Restkader

Julius Henning, Kian Franke, Ben Kruse, Cassian Berger, Erik Offczorz, Matthis Krey, Paul Matern, Gabriel Truderung, Jarik Lehmann, Jermaine Johnson, Jonathan Meyer, Joris Röbke, Lasse Lund, Mika Rudel, Nataniel Pfajfer, Robert Meyer, Bartosz Koziol, Lasse Metzing

Das Team ums Team

Trainer: Orry Bischert (wie bisher)

Co-Trainer: Holger Behrens, Maximilian von Ikier (neu)

Saisonziel: Klassenerhalt



Erheblich dazu beitragen soll Maximilian von Ikier, der als Co-Trainer neu zum Team stößt. Der 35-Jährige bringt, neben den seit 2011 mit dem Team arbeitenden Urgesteinen und Co-Trainern Holger Behrens sowie Hans-Heinrich Meyer, trotz seines jungen Alters jede Menge höherklassige Erfahrung aus den Jugendleistungszentren von Hannover 96, Arminia Bielefeld und zuletzt Borussia Dortmund mit. „Maximilian ist U16-Trainer und unterstützt uns, soweit es die Zeit zulässt. Gerade für das Offensivspiel wird er mit seiner Erfahrung und Kompetenz wichtige neue Impulse setzen können“, freut sich Bischert über die neue prominente Unterstützung in der Trainingsarbeit und an der Linie.

Romeo Meier, Bernard Asinda und Lukas Dreyer neu im Team

Frohlocken lassen den Übungsleiter auch die drei Neuzugänge. Zwar verlor die Mannschaft mit Julian Wiedemeyer (TSV Fischerhude-Quelkhorn), Marlon Cyriaks (TSV Etelsen) und Jannes Siemer (TSV Ottersberg) auch drei wichtige Säulen, doch mit Romeo Meier (SC Borgfeld), Bernard Asinda (FC Oberneuland) und Lukas Dreyer (Blumenthaler SV) kommt jede Menge Qualität in die Truppe. „Gerade Lukas hat ein super Spielverständnis, ist torgefährlich und bringt jede Menge Erfahrung aus der Regionalliga mit“, freut sich Bischert über die Zusage des Mittelfeldakteurs. Der erst 16-jährige Meier wird sich mit Julius Henning und Kian Franke der Konkurrenz um den Posten im Tor stellen und Asinda um einen Platz im Abwehrbereich kämpfen.

Aber auch die Aufstiegstruppe verfügt über jede Menge Qualität. „Wir sind sehr zweikampf- und kopfballstark und stehen in der Defensive sehr kompakt. In den vergangenen Jahren haben wir immer die wenigsten Gegentore bekommen, da wir gut aufeinander abgestimmt. Jeder weiß, was seine Aufgabe in der Arbeit gegen den Ball ist“, kennt der Pädagoge die Qualitäten seiner Leistungsträger Lasse Lund, Jermaine Johnson, Paul Matern, Jonathan Meyer und Lasse Metzing.

Da ein Großteil der Jungs schon jahrelang zusammen Fußball spielt, kennen sie sich auch außerhalb des Platzes bestens. Obendrein hat sich der Kader über die Jahre immer nur punktuell geändert und verstärkt, sodass kein Kennenlernprozess mehr stattfindet, sondern schon weiter an den Feinheiten gefeilt werden kann. „Auch wenn es mal nicht rund läuft, können wir über den Kampf zurück ins Spiel finden“, zählt für Bischert nur der Klassenerhalt. „Wir werden jetzt schauen, wie die Jungs sich mit den steigenden Anforderungen entwickeln und die neue Aufgabe entsprechend annehmen.“

Auftaktspiel gegen BW Lohne

Bereits jetzt lässt sich erkennen, dass diese Mannschaft im Vergleich zu den vergangenen Auftritten der Vorgänger in der Niedersachsenliga, wesentlich besser gewappnet scheint. Denn neben den körperlichen Voraussetzungen hat die Elf jede Menge Qualität aber auch Quantität in ihren Reihen, um den Anforderungen der Liga standzuhalten und gegen die starke Konkurrenz aus Braunschweig, Göttingen, Cloppenburg oder Rehden zu bestehen und Teams wie RW Damme, JFV Lüneburg oder den TSV Havelse hinter sich zu lassen.

Wenn sie es schaffen, auch in der höheren Liga weiterhin kompakt zu stehen und die sich bietenden Chancen besser zu verwerten, wird das Ziel Klassenerhalt sicher erreicht werden. Das neue Abenteuer für den Aufsteiger beginnt am Sonnabend, wenn die Elf um 16 Uhr (Stadion) BW Lohne empfängt.