Golf: Nicole Kloppe und Jörg Wendt triumphieren in Achim

Die Bruttosieger der Achimer Clubmeisterschaften, von links: Wilfried Lücking, Isabel Schwiefert (9-Loch-Platz), Nicole Kloppe und Jörg Wendt (18-Loch-Platz). © Bothmer

Über 170 Teilnehmer stellten sich den Clubmeisterschaften auf dem 18-Loch und dem 9-Loch Platz des Achimer Golfclubs. Rund 200 Zuschauer verfolgten das Golf-Spektakel vor Ort, per Live-Scoring sowie auf einer eigens errichteten Tribüne an Bahn 18. Nach drei Wettkampftagen standen die Sieger fest. Bei den Bruttomeisterschaften auf dem 18-Loch-Platz triumphierten Jörg Wendt und Nicole Kloppe. Auf dem 9-Loch-Platz sicherten sich Wilfried Lücking und Isabel Schwiefert die Titel.

Achim – Ein Höhepunkt war das Stechen am Finaltag zwischen Jörg Wendt und Lars Wichmann an Bahn 18. Beim ersten Extra-Loch spielten beide ein Bogey. Also hieß es: „Alles nochmal auf Anfang und wieder zurück zum 18. Abschlag!“ Beide Spieler griffen das Grün nun mit dem zweiten Schlag an. Die Ball-Lage von Lars Wichmann war allerdings nicht besonders gut und so landete sein Schlag schließlich im Wasser. Wendt hingegen konnte seinen Ball souverän auf das Grün spielen und entschied so das Stechen mit einem Par für sich. Damit sicherte er sich den Titel.

Bei den Damen ging Nicole Kloppe am Finaltag mit komfortablen neun Schlägen Vorsprung auf die Runde. Diese Führung gab sie auch nicht mehr aus der Hand. Am Ende sicherte sich Nicole Kloppe mit insgesamt 244 Schlägen über drei Tage souverän ihren vierten Clubmeister-Titel. Mit 14 Schlägen Abstand landete Sandra Kamberg (258) auf Rang zwei, gefolgt von Martina Chrestin mit 265 Schlägen.

Isabel Schwiefert sicherte sich nach einem spannendem Duell den Titel auf dem 9-Loch Platz bei den Damen, während Wilfried Lücking bei den Herren mit herausragenden Leistungen beeindruckte und den Titel mit 17 Schlägen Vorsprung holte. „Unsere Meisterschaft ist ein tolles Sportfest für alle Generationen. Die Atmosphäre ist einmalig“, schwärmte Präsident Frank Legenhausen während der Siegerehrung.