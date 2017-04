Nico Kiesewetter zum TSV Etelsen

Etelsen - Das tut dem Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst richtig weh: Im Sommer verliert das Team seinen Torjäger Nico Kiesewetter.

Der 21-jährige Stürmer, der es in dieser Saison bisher auf 14 Treffer brachte, wechselt zum Lüneburger Landesligisten TSV Etelsen. „Der Kontakt kam über meinen Kumpel Nicolai Gräpler zustande, der schon dort spielt. Danach habe ich mich dann mit Trainer Dennis Offermann zusammengesetzt. Das hat mir alles sehr gut gefallen, und ich möchte es mal in der Landesliga probieren“, sagte Kiesewetter am Montag auf Nachfrage.

Großes Interesse (und dies schon seit zwei Jahren) zeigte auch Liga-Konkurrent und Gemeinde-Rivale TV Stuhr. „Sportlich sehr interessant, aber das wäre mir wegen der Konkurrenz zu heikel gewesen. Auch wäre ich ungern innerhalb der Bezirksliga gewechselt. Da hätte ich dann ja gegen meine alten Kollegen spielen müssen. So ist es am besten“, meinte der Neu-Etelser.

töb