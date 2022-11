Nick Zander macht den Unterschied: FC Verden 04 II feiert 3:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nick Zander © Privat

Der Sprung ins Bezirksliga-Mittelfeld ist geglückt: Mit dem 3:0 (0:0) über den VfL Visselhövede feierte der FC Verden 04 II am Sonntag den vierten Sieg in Folge und kletterte auf den achten Rang.

Verden - „Eigentlich ein unverdienter Erfolg, weil wir in der ersten Halbzeit die schlechtere Mannschaft waren und Glück hatten, nicht in Rückstand zu geraten“, resümierte Jan Twietmeyer.

Der Coach der Allerstädter monierte, dass seine Elf nicht in die Spur fand, den überlegenen Visselhövedern vor der Pause meist hinterherlief. Hätte Daniel Reuter nicht klare Chancen vergeben, wäre der schnell nach vorne spielende Gast mit einer Führung in die Kabine gegangen. Der VfL-Stürmer setzte bei den besten Möglichkeiten einmal den Ball neben den Kasten und scheiterte danach im Eins-gegen-eins an FC-Keeper Thorben Bruns.

Twietmeyer-Elf vor der Pause im Glück

Nach dem Wechsel wurde das Match ausgeglichener. Entscheidend war, dass Twietmeyer in der 60. Minute Nick Zander brachte: „Wir hatten ja keinen richtigen Stürmer auf dem Platz. Mit Nick kam andere Qualität, er ist halt Torjäger.“ Der Blondschopf machte mit einem Doppelpack den Unterschied. Erst köpfte er nach Tavan-Ecke das 1:0 (65.), „da gingen die Köpfe bei Vissel runter“, wie Twietmeyer sagte. Kurz vor Schluss lief der Gast in einen Konter, Kmail Zaid-Nasser passte zu Zander, der 30 Meter vorm Tor Keeper Kregel umkurvte und zum 2:0 einschoss (88.). Kato Tavan traf zum 3:0 (90.+4).