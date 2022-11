Nick Zander lässt Verdens Reserve spät jubeln – 3:2

Von: Frank von Staden

Nick Zander © Privat

Wichtiger Dreier für Verdens Bezirksliga-Fußballer am Sonnabend beim Mitaufsteiger SV Anderlingen, den die Reiterstädter etwas glücklich, nach hinter heraus aber nicht unverdient mit 3:2 (1:2) bezwingen konnten. Durch diesen Sieg halten die Blau-Weißen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Verden – „Die Anfangsphase haben wir allerdings völlig verpennt“, musste Verdens Dennis Neumann den schnellen Rückstand durch Ole Lemmermann (18.) notieren, der später auch die Halbzeitführung der Gastgeber in der 29. Minute erzielen konnte. Nach einem Austermann-Freistoß gelang Lars Buhr zwar der Ausgleich (21.), „danach hätte eigentlich Nick Zander mit zwei 1000 Prozentern das zweite Ding für uns machen müssen. Insgesamt aber waren wir in Abschnitt eins nicht so gut. Dafür haben wir es in Halbzeit zwei sehr viel besser gemacht. Da waren wir griffiger und bissiger“, so Neumann, der aber erst in der 71. Minute den Ausgleich bejubeln durfte, als Zander allein auf den Anderlinger Schlussmann zueilen durfte. Allerdings setzte sich der FC-Angreifer bei der Balleroberung zuvor schon sehr robust durch. Acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war Nick Zander dann erneut zur Stelle. So schaltete der Verdener Angreifer im Gewühl vor dem Tor der Hausherren am schnellsten, konnte das Sportgerät aus der Nahdistanz letztlich in den Anderlinger Maschen unterbringen.