Wulmstorfer Nick Volmert erlebt „unfassbares“ DHB-Debüt

Von: Björn Lakemann

Daumen hoch: Nick Volmert aus Wulmstorf war nach dem ersten U17-Länderspiel der Stolz anzusehen. © Marco Volmert

Was für ein Einstand im Nationaltrikot: Mit seinem ersten Wurf traf Nick Volmert für die U17 des Deutschen Handballbundes. Am Ende stand beim Debüt des 16-jährigen Wulmstorfers ein 40:19-Sieg über Polen, mit genau diesem Ergebnis gewannen die DHB-Talente auch das zweite Match gegen den den Nachbarn. Der Linkshänder sprach nicht ohne Stolz von einem „unfassbaren“ Erlebnis.

Wulmstorf/Hildesheim – Der 6. Januar 2023 ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Nick Volmert: Der 16-Jährige Wulmstorfer, der derzeit im Handball-Internat des DhFK Leipzig seiner Leidenschaft nachgeht, feierte sein Debüt in der U17-Nationalmannschaft. „Vor meinen ersten Auftritt war ich auf jeden Fall super aufgeregt. Als es losging, war ich sofort im Spiel und mein Selbstvertrauen stieg“, resümierte der Linkshänder nach der Partie gegen den Nachwuchs Polens in Hildesheim.

Nick Volmert nach einer Viertelstunde dabei

Nach gut einer Viertelstunde wurde der im rechten Rückraum auflaufende Volmert für Moritz Wanjura von den Füchsen Berlin eingewechselt. Gleich sein erster abgefeuerter Wurf schlug nach exakt 16:47 Minuten im Winkel des polnischen Gehäuses ein und bedeutete seinen ersten Treffer für eine Auswahl des DHB (Deutscher Handballbund).

Noch beim Pausenpfiff hatte das Team der Bundestrainer Jochen Beppler und Carsten Klavehn beim 22:12 vor einer stattlichen Kulisse von über 1000 Zuschauern die Vorentscheidung geschafft. Auch in Hälfte zwei ließ der deutsche Druck nicht nach, am Ende freute sich das Team um Linkshänder Volmert, das gleich acht neue Akteure in ihren Reihen hatte, beim 40:19 (22:12) über einen glasklaren Sieg auf internationalem Terrain.

Ich bin einfach nur stolz, es jetzt schon soweit geschafft zu haben. Das Beste war für mich das Einlaufen mit den Handballkids sowie das Mitsingen der Nationalhymne.

Volmert: „Ich bin einfach nur stolz, es jetzt schon soweit geschafft zu haben. Das war einfach ein unfassbares Erlebnis. Das Beste war für mich das Einlaufen mit den Handballkids sowie das Mitsingen der Nationalhymne.“ Ein Einzel-Feedback des Trainers habe er indes noch nicht erhalten. Jedoch hätte das gesamte Team sehr viel richtig gemacht, wie Bundestrainer Beppler seinen Schützlingen m Team nach der ersten Partie mit auf den Weg gab.

Die Trainingsmühen seit dem 2. Januar hatten sich also mehr als bezahlt gemacht. Dort waren insbesondere die ersten beiden Tage richtig intensiv und anstrengend. Im Anschluss ging die DHB-Auswahl an die technischen und taktischen Feinheiten über.

Lob für viel Dynamik und Wucht

Der starke Eindruck vom Auftakt in Hildesheim sollte sich keine 24 Stunden später, diesmal in Vinnhorst, wiederholen und verfestigen. Erneut schaffte das Beppler-Team ein 40:19 (19:12), obwohl die Polen sich stark verbessert präsentierten. Wie schon am Vortag machten vor allem das starke Gegenstoßverhalten der DHB-Crew den Unterschied. In den ersten Minuten hatte das DHB-Team noch Startschwierigkeiten. Erst dann lösten Volmert & Co. zusehends die Handbremse und brillierten einmal mehr mit ihrem überragenden Tempohandball.

Gestützt auf einen starken Deckungsverbund inklusive eines variantenreichen Angriffsspiels war das Endergebnis somit auch kein Zufall. Nach der einzigen Bude des Wulmstorfers an diesen Tag zum 14:10 (24.) brachte es der Kommentator des Internet-Streamers von sportdeutschland.tv auf den Punkt: „Das Timing stimmte. Mit viel Dynamik und Wucht hat Nick Volmert diesen Treffer erzielt.“ So kann es weitergehen – und den Verantwortlichen des DHB braucht um die Zukunft nicht bange zu sein.