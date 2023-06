Wulmstorfer Nick Volmert erlebt „unbeschreibliches Gefühl“ im DHB-Dress

Von: Björn Lakemann

Der nächste Schritt für Handballtalent Nick Volmert auf internationaler Bühne: Mit der U17-Auswahl des DHB feierte der Wulmstorfer einen Triumph bei den Ruhr Games. Vier Treffer trug der 16-Jährige bei und erlebte ein „unbeschreibliches Gefühl“.

Wulmstorf – Ganz besondere Tage erlebte Nick Volmert im Kreise der deutschen U17-Nationalmannschaft bei den Ruhr Games. Ungeschlagen ließen der Handballer aus Wulmstorf und die Jungs mit dem Bundesadler auf der Brust die Teams aus Frankreich, Polen sowie Ungarn hinter sich. Für den 16-Jährigen, der im Sportinternat in Leipzig zur Schule geht, natürlich etwas ganz Spezielles. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, schon mit 16 in der Nationalmannschaft aufzulaufen“, gab der Youngster im Gespräch mit dieser Zeitung zu Protokoll.

Verdientermaßen durfte er am Montag sowohl im Training als auch in der Schule aussetzen. „Schon eine ungewöhnliche Situation, aber auch ganz schön“, schmunzelte Volmert. Er räumte ein, ganz schön müde zu sein.

Knieprobleme dank der Physios im Griff

Trotz leichter Knieprobleme, die durch die DHB-Physio bestens behandelt wurden, war Nick Volmert zunächst im Testspiel gegen Frankreich am ehemaligen Bundesliga-Standort Rheinhausen im Einsatz. In einer Partie mit „offenem Visier“ (O-Ton Volmert) wurde das Nachbarland mit 29:25 vor nahezu ausverkaufter Halle in die Schranken verwiesen.

Am Freitag wartete bei den Ruhr Games erneut die Equipe Tricolere auf das Team von Chefbundestrainer Jochen Beppler sowie DHB-Talentcoach Carsten Klavehn. Zur Pause führte die deutsche Nationalmannschaft und erzwang nach dem 27:26 mit einem 5:2-Lauf die Vorentscheidung. Volmerts Analyse: „Da haben wir das Umschaltspiel der Franzosen besser in den Griff gekriegt. Alles funktionierte so, wie in der Halbzeit besprochen. Am Ende haben wir es dann doch zu unseren Gunsten geregelt.“

Komplizierter wurde es dann gegen Polen. Trotz einer schnellen 5:2-Führung (5.) und des deutlichen 18:12 zur Pause. „Das war kein gutes Spiel von uns. Dennoch haben wir deutlich geführt“, gab der junge Erfolgshandballer zu Protokoll. Im zweiten Abschnitt hatte die deutsche Nationalmannschaft Probleme damit, dass Polen zumeist mit dem siebten Feldspieler agierte und mit mehr Emotionen unterwegs war. Wenig verwunderlich, dass die östlichen Nachbarn beim 30:29 führten. „Wir sollten noch mal alle Körner verbrennen und das haben wir getan“, schmunzelte der junge Schlaks auf Nachfrage nach dem letztlichen 31:31.

In der finalen Partie wartete Ungarn. Zur Pause führten die Jungs mit dem Bundesadler auf der Brust mit 14:13. „In diesem Endspiel haben wir noch mal alles reingehauen. Wir fanden im Positionsangriff gute Lösungen und der Schlüssel war sicher unsere gute Abwehr. Im zweiten Abschnitt gab unsere tolle Mentalität den Ausschlag“, erklärte der Nachwuchshandballer. Das war aber auch bitter nötig, denn plötzlich führte Ungarn. Beim 23:23 (55.) hatten die Magyaren allerdings ihr Pulver verschossen und das DHB-Team lud noch sechsmal nach – 29:23.

Ende Juli „European Youth Olympic Festival“

Insgesamt gelangen dem jungen Linkshänder aus dem Kreis Verden, der im rechten Rückraum zum Einsatz kommt, trotz weniger Einsatzminuten vier Treffer. In drei Wochen steht für die deutsche U17 ein Lehrgang in Rabenberg (Sachsen) an, bevor in sechs Wochen das „European Youth Olympic Festival“ in Maribor (Slowenien) vom 23. bis 29. Juli stattfindet. Da kommt es zum nächsten Einsatz im Nationalteam für den jungen DHB-Hoffnungsträger.