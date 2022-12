Nick Volmert als All-Star zum Nationalteam

Von: Björn Lakemann

Wiebke Meyer hat ihren Wechsel aus Leipzig nach Buchholz in keinster Weise bereut. © imago

Vier Handball-Riesentalente aus dem Kreis Verden stehen derzeit bundesweit im Fokus, trugen oder tragen auch noch aktuell den Bundesadler auf ihrem Trikot.

Verden – Einige Trainer im Nachwuchsbereich des Handballkreises Verden haben offensichtlich ganze Arbeit geleistet. So haben die mittlerweile 20-jährige Wiebke Meyer, die beim TV Oyten das Handball-Einmaleins erlernte, sowie Jetta Dudda (HSG Verden-Aller), die bei der Welt- (U18) sowie Europameisterschaft im Beachhandball der U16 dabei war, bereits mehrfach das Trikot mit dem Bundesadler getragen.

In der U17 des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte Linkshänderin Meyer bei der EM 2019 in Slowenien auf der Platte gestanden. Nach zuletzt drei Jahren beim Zweitligisten HC Leipzig trägt die Ex-Oytenerin seit dieser Spielzeit das Trikot des Erstliga-Absteigers HL (Anm.d.Red: Handball-Luchse) Buchholz 08-Rosengarten. „Wir haben hier in Rosengarten ein neu zusammengestelltes Team, das sich erst einmal finden muss. Wir wurden quasi ins kalte Wasser geworfen. Keiner wusste, was uns in Liga zwei erwartet“, freut sich die Linkshänderin umso mehr über Tabellenplatz drei der Luchse kurz vor dem Jahreswechsel.

Meyer: Wechsel nach Buchholz war richtig

Erfreulich sei an ihrem neuem Handballstandort nicht nur die räumliche Nähe zu Oyten, wo ihre Eltern und auch noch der Bruder leben. Auch die Möglichkeit, Sport und Beruf unter einen Hut zu bekommen, sei ein wichtiges Argument. „Ein großer Verein mit einem klangvollen Namen wie in Leipzig, bei dem ich weder Vertrauen bekam, noch eine Art Heimatgefühl verspürte, brachte mich nicht weiter“, findet die Linkshänderin klare Worte in Richtung der Messestadt. Nun will Wiebke Meyer voll durchstarten. Allerdings hat sie den Traum, irgendwann im skandinavischen Handball zu spielen, noch lange nicht aufgegeben. „Den finde ich ungemein attraktiv. Ich würde mich wie eine Schneekönigin über ein Angebot von dort freuen“, gibt die Rückraumspielerin unumwunden zu.

Auch die männlichen Vertreter aus dem Kreis Verden machen derzeit von sich reden. Zum Beispiel der Wulmstorfer Nick Volmert, der für den SC DHfK Leipzig spielt. © imago

Ganz anders die Gefühlslage dagegen bei Jette Dudda. Die Verdenerin, die in diesem Schuljahr ihr Abitur baut, ist endgültig beim Thüringer HC angekommen. „Das Sportgymnasium hier ermöglicht mir das erforderliche Trainingspensum neben der Schule zu absolvieren. Mein Ziel ist es derzeit, zunächst einmal in der A-Jugend-Bundesliga sowie in der dritten Liga zu spielen. Vielleicht kann ich das als Sprungbrett für weitere, höherklassige Chancen nutzen“, hofft die Rechtshänderin durch Trainingsfleiß und das vorhandene Talent den Durchbruch zu realisieren. An erster Stelle steht für Dudda allerdings das Abitur. Doch danach kann die Rückraumspielerin wieder voll durchstarten. Und das Thema Beachhandball hat Dudda ebenfalls noch lange nicht ad acta gelegt.

Der Verdener Luke Fechner ist mit einem Zweitspielrecht für den TSV Burgdorf ausgestattet. © Albrecht

Auch die männlichen Vertreter aus dem Kreis Verden machen derzeit von sich reden. Unlängst hat sich der Wulmstorfer Nick Volmert, im Handballkreis zuletzt bei der HSG Verden-Aller, aus der B-Jugend des SC DHfK Leipzig beim renommierten Deutschland-Cup der Landesauswahlmannschaften wieder von seiner besten Seite gezeigt. In der Altersklasse des Jahrgangs 2006 ging er für Sachsen an den Start und wurde sogar ins All-Star-Team gewählt. „Und das, obwohl ich in zwei Spielen wegen Problemen mit der Leiste und am Daumen geschont wurde. Doch das wurde getapt und weiter ging es“, schmunzelt der 189 Zentimer große Linkshänder.

Nur folgerichtig also, dass die Bundestrainer Jochen Beppler und Carsten Klavehn auf ihn bei den kommenden DHB-Maßnahmen nicht verzichten wollten. „Am 2. Januar 2023 treffen wir uns von der Nationalmannschaft in Hannover, wo am Sonntag ein Länderspiel gegen Polen auf dem Programm steht“, hofft der gebürtige Wulmstorfer, dass er im Nationaltrikot das nächste Ausrufezeichen setzen kann. Stammspieler in der A-Jugend-Bundesliga, Vertrag in der dritten Liga, sowie – soweit möglich – einen Vertrag in der ersten Liga stehen fest auf Volmerts Merkzettel.

Die Verdenerin Jette Dudda (18), die für den Thüringer HC aktiv ist, hat bereits mehrfach das Trikot mit dem Bundesadler getragen. © imago

Das gleiche Ziel verfolgt auch der 15-jährige Verdener Luke Fechner, der noch in der laufenden Spielzeit mit einem Zweitspielrecht für das Team vom TSV Burgdorf ausgestattet ist. „Nach dem Saisonende, also meinem ersten Jahr B-Jugend, werde ich komplett nach Hannover wechseln. Vorher spiele ich mit meinen Verdener Jungs die Verbandsliga-Saison zu Ende. Mir wurde angeboten, in Hannover einen Teilinternatsplatz am Humboldt-Gymnasium zu bekommen. Ich würde dann beim derzeitigen Oberliga-Tabellenführer TSV Burgdorf spielen. Vielleicht funktioniert der Wechsel schon zum Start des zweiten Schulhalbjahres“, so der Rechtshänder, dessen Ellenbogen im Oktober nicht nur auskugelte, sondern auch brach. „Das musste operiert werden, sodass ich den Deutschland-Cup mit der Niedersachsenauswahl leider verpasst habe. Zum Glück habe ich aber die Chance, mich dort im nächsten Jahr mit meinem Jahrgang zu zeigen“, hofft der Dom-Gymnasiast, dass sich sein enormes Trainingspensum letztendlich auszahlt.

Es wird also durchaus spannend werden, was das Handball-Jahr 2023 für die vier hiesigen Talente bereithält.