Nichts für schwache Nerven

Etelsen - Von Kai Caspers. Der Traum vom Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga – er lebt auch weiterhin auf Seiten des TSV Etelsen. Nach einem regelrechten Spektakel behauptete sich das Team von Interimstrainer Nils Goerdel mit 5:3 (1:2) über den SV Teutonia Uelzen. Ein Erfolg, der wichtiger nicht hätte sein können. Denn da der direkte Konkurrent aus Meckelfeld sein Spiel gegen Ahlerstedt/Ottendorf ebenfalls gewonnen hat, wäre der Abstieg im Falle einer Niederlage bedrohlich nahe gerückt.

Kein Wunder, dass Nils Goerdel nach der nervenaufreibenden Partie dann auch erst mal ganz kräftig durchatmen musste. „Für die Zuschauer war das definitiv ein überragendes Spiel. Aber als Trainer wird man da draußen förmlich verrückt“, verwies Etelsens Coach auf die zahlreichen vergebenen Hochkaräter seiner Mannschaft. Völlig verständlich. Denn was seine Spieler an glasklaren Chancen ausließen – das reicht im Normalfall für drei Spiele. Am Ende war es allen Beteiligten jedoch egal. Goerdel: „In unserer Situation zählte nur ein Sieg. Und trotz des frühen Rückstands hatte ich nie daran gezweifelt, dass wir noch etwas Zählbares mitnehmen können. Daher kann ich vor der Mannschaft auch nur den Hut ziehen. Obwohl es das dritte Spiel innerhalb kürzester Zeit gewesen ist, hat sie über 90 Minuten Vollgas gegeben und ist immer marschiert. Respekt!“

Dabei hätte die Partie aus Sicht der Etelser viel schlechter kaum beginnen können. Denn während Nico Gräpler gleich zweimal (5./7.) freistehend an SV-Keeper Venancio scheiterte, war Uelzen deutlich effektiver. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Philipp Hatt mit dem Kopf zur Stelle – 0:1 (21.). Danach hatten Stephan van Freeden und Bastian Reiners den Ausgleich auf dem Fuß, doch das Tor fiel erneut für Uelzen durch Nils Brüggemann – 0:2 (26.). Was folgte, waren wütende Angriffe der Etelser, doch das Leder wollte zunächst nicht ins Tor. Erst Timo Schöning erlöste seine Farben nach einer Gräpler-Ecke und traf zum 1:2 (32.).

In der zweiten Hälfte wurde es richtig turbulent. In der 49. Minute holte der bereits mit Gelb verwarnte Uelzener Alberto Mendes Nicolai Gräpler im Strafraum von den Beinen und kassierte dafür die Ampelkarte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yannick Funck sicher zum 2:2. Auch vom erneuten 2:3-Rückstand (60.) durch Hatt ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken. Zunächst markierte Bastian Reiners nach traumhafter Vorarbeit von Micha Langreder das 3:3 (64.), ehe mit Brüggemann der nächste Uelzener mit Gelb-Rot (78.) vom Platz gestellt wurde. Diese doppelte Überzahl nutzte die Goerdel-Elf eiskalt aus. Zunächst traf Funck mit einem strammen Schuss aus 25 Metern zum 4:3 (79.), ehe Gräpler in der 87. Minute mit dem 5:3 endgültig den Deckel drauf machte. Goerdel: „Jetzt wollen wir Sonntag in Drochtersen nachlegen.“

TSV Etelsen: Büchau - Janssen, Gräpler, Reiners, Kiesewetter (76. Gloger), van Freeden (84. Homann), Funck, Heusmann, Schöning (72. Altevoigt), Meyer, Langreder.