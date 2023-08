Nichts Neues in Fischerhude: weiter Land unter

Von: Frank von Staden

Vitalij Kalteis © Privat

Am Sonntag musste die Bezirksliga-Partie zwischen dem gastgebenden TSV Fischerhude-Quelkhorn und dem VSK Osterholz-Scharmbeck aufgrund zu nasser Sportplätze kurzfristig abgesagt werden, ein neuer Anstoßtermin wurde nun für den 8. August (19 Uhr) angesetzt. TSV-Trainer Vitalij Kalteis ist da aber noch gar nicht sicher, ob denn dann am Dienstagabend überhaupt nachgeholt werden kann.

Fischerhude – „Wir haben am Sonntag kurz in Quelkhorn an den Randflächen trainiert – es ist weiter grenzwertig. Doch wir haben auch Osterholz angeboten, das Heimrecht zu tauschen. Ob und wo also am Ende gespielt wird – ich kann es heute noch nicht sagen. Eines aber steht fest: Wir werden unsere Plätze nicht völlig ramponieren, nur um dieses Spiel durchzuziehen!“