Etelsens Goerdel: „Nicht zu verstehen"

Von: Frank von Staden

Bedient: Nils Goerdel. © Staden, Frank von

Das hatte sich der TSV Etelsen ganz anders vor dem Saisonstart vorgestellt: Nach drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga stehen derzeit ein Sieg und zwei Pleiten zu Buche, die letzte kassierten die Schlossparkkicker am Sonntag beim 0:3 (0:0) in Neetze.

Etelsen – Richtig angesäuert und schon enorm enttäuscht gab sich nach Spielschluss Etelsens Coach Nils Goerdel, der sich diese Niederlage einfach nicht erklären konnte, nachdem sein Team in den ersten 45 Minuten ein gutes und auch dominantes Spiel abgeliefert hatte. „Es ist nicht zu verstehen, wie wir so den Faden verlieren und wirklich gar nichts mehr von dem abrufen konnten, was uns noch in der ersten Halbzeit so ausgezeichnet hat! Nach dem 0:1 haben wir keine Gegenwehr gezeigt, während Neetze dann immer aggressiver und mit mehr Willen das Spiel an sich gerissen hat“, schüttelte der Übungsleiter innerlich immer wieder nur mit dem Kopf.

In die Pause ging Goerdel dabei noch mit einem guten Gefühl. Denn sein Team ließ hinten fast gar nichts zu, zeigte eine ordentliche Leistung im Aufbauspiel und war der Führung zweimal sehr nahe, als Simon Gloger erst per Kopf und dann wenig später mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel, der nur knapp sein Ziel verfehlte, scheiterte. Nach dem Wechsel waren dann alle positiven Attribute wie weggeblasen. Die Hausherren übernahmen immer mehr das Zepter und kamen dann nach 52 Minuten durch Grahle zur Führung, die wenig später Borgers (60.) sowie Alak in der 73. Minute absolut verdient noch ausbauen durften. vst