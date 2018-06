FC Sao Geilo gewinnt das 41. GWW des TSV Daverden

Daverden - Von Björn Lakemann. Das 41. Grün-Weiße Wochenende (GWW) der Handballer des TSV Daverden ist Geschichte. Neben idealen äußeren Bedingungen wurde auch sehenswerter Rasenballsport geboten. Dabei entpuppte sich der FC Sao Geilo, gespickt mit Ausnahmehandballern des Kreises , als Maß aller Dinge.

So mischte beispielsweise der Handballer des Jahres Kevin Podien den Fight auf dem Rasen für Sao Geilo auf. „Nicht nur das Wetter war brasililanisch. Wir haben auch so gezaubert“, schmunzelte Benjamin Janssens, der hinter seine Karriere in der Halle einen Nagel gehängt hat. So war das Endspiel bereits zur Pause gegen FS (Familiensport) BraFi beim 5:0 gegessen. Bis zum umjubelten 7:3-Endstand brannte nichts mehr an. Zwischen den Pfosten überragte Arne von Seelen vom Oberligisten SG Achim/Baden: „So eine Turniersieg ist doch mal ein angenehmer Nebeneffekt.“

Im kleinen Finale der Herren A gewannen die Gastgeber gegen die Oldenburger „Los Mercinarios“ und bescherten ihrem neuen Trainer Ingo Ehlers gleich einen Achtungserfolg. Den hatte auch die Uni Magedeburg, die sich unversehens im B-Cup wiederfand und diesen dominierten. Zweiter wurde der SC Ham Lippe vor Daverden II und Lok Sagehorn, wo sich Keeper Harald Lüthje unverdrossen den Würfen stellte.

+ Ruben Zeidler, hier beim Wurf, wurde mit seinem gastgebenden TSV Daverden Dritter im Herren A-Pokal beim 41. GWW. © Lakemann Bei den Damen A zeigte das „Jadebusenwunder“ volle Pracht und sprintete vor dem TSV Unicorn mit einigen Oytener Protagonisten über die Ziellinie. Dort schaffte es der neuformierte TSV Morsum auf Rang drei vor dem HC Bremen. Die Konkurrenz der Damen B war fest in auswärtiger Hand. Hier war die SG Altona von der Pole Position nicht zu verdrängen, die sich vor Hula Ball-U Haarentor den ersten Platz sicherte. Dritter wurde „Meine Lieblingsmanschaft“, die im kleinen Finale die P. E T. Aktion bezwangen.

In insgesamt zwölf Spielrunden ermittelten bereits am Freitag die Oldies ihre Sieger. Dabei setzte sich erstmals das Team Hemelinger um Keeper Harald Lüthje und den effektiven Goalgetter Björn „Fichte“ Fechner das Siegerkrönchen auf. Allerdings kamen die fünf Siege fast immer nach Stolperstarts zustande. So auch im Finale, als sich die SG Achim/Baden als harte Widersacher erwies. Am Ende hieß es 7:6.Im kleinen Finale dominierte der spielstarke TV Oytrum (Oyten/Sottrum) über den TSV Intschede.

Bei den Damen brauchten sich erfolgsverwöhnten Spielerinnen des TSV Morsum nicht groß umgewöhnen und siegten im Endspiel gegen den TV Oyten Vampires Legends vor dem Dritten SG Achim/Baden Revival.