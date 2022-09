Neuzugang Tietjen schlägt beim TV Baden ein

Guter Start: Zum Auftakt der Volleyball-Landesliga der Damen gewannen der TSV Fischerhude-Quelkhorn bei der BTS Neustadt II als auch der TV Baden gegen die SVG Lüneburg III mit jeweils 3:2 Sätzen.

BTS Neustadt II – TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:3 (15:25, 25:17, 12:25, 26:24, 9:15). Das Liga-Abenteuer startete mit einem Erfolg für das junge Wümme-Team. „Ich bin zufrieden. Wir haben uns gut geschlagen“, meinte später TSV-Coach Dirk Meyer. Und: „Wir hätten eigentlich 3:1 gewinnen müssen. Nach einer hohen Führung haben wir Satz vier noch abgeben müssen.“ Durch gute Aufschläge gewann der Gast den ersten Satz klar mit 25:15. Dabei setzte der Trainer Mieke Wischer in ihrem ersten Ligaspiel und Antje Matschull im Mittelblock ein. Das funktionierte. Im zweiten Durchgang verlor der TSV seine Ordnung, lag schnell in Rückstand, holte auf, gab den Satz aber ab. Im dritten spielten die TSV-Damen wieder konzentrierter „und gaben gleich Tempo“, freute sich Meyer. Nele Matschull und Antje Matschull mit Aufschlagserien holten die Punkte. Im vierten Satz musste Dirk Meyer umstellen, die jungen Spielerinnen Nele Meyer auf der Außenposition und Enna Dunecke auf der Diagonalen trauten sich immer mehr zu. Doch der Gegner stellte sich nun besser auf den TSV ein, sodass die Fischerhuderinnen nach einer hohen Führung den Satz verloren. Im fünften Durchgang zog der TSV bei 8:3 schnell weg und gewann die Partie.

SVG Lüneburg III – TV Baden 2:3 (23:25, 19:25, 25:20, 25:23, 11:15). Badens Trainer Günter Kraus konnte aus dem Vollen schöpfen. „Unser Kader zählt 22 Spielerinnen, inklusive Neuzugang Ulrike Tietjen, die aus Hof in den Norden gezogen ist und auf der Mittelblock-Position spielt“, so der TVB-Übungsleiter. Durch eine gute Aufschlagserie mit mehreren Assen des Neuzugangs gewann der TVB den ersten Satz. Mit Viktoria Vogel als Zuspielerin ging auch der zweite an die Kreisverdenerinnen. Im dritten wehrte Lüneburg die Badener Angriffe dann besser ab und setzte sich am Ende durch. Im vierten Satz „fanden wir keine richtigen Mittel gegen die Lüneburger Angriffe“, stellte Günter Kraus fest. Der vierte Satz ging ebenfalls an die SVG. Im fünften konzentrierten sich die Badenerinnen, punkteten durch Emily Schändel und Ulrike Tietjen. Und freuten sich über den ersten Erfolg. „Der Sieg war ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“, meinte Badens Coach. woe