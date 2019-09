Neuzugang Marc Polley langt kräftig hin – 91:32

Achim – Die Bezirksoberliga-Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim marschieren weiter im Bezirkspokal. Nachdem das Team in der ersten Runde den Bezirksliga-Meister TuS Nenndorf mit 75:64 in die Schranken gewiesen hatte, wurde nun auch Gastgeber TSV Lamstedt, ebenfalls in der Bezirksliga und damit eine Liga tiefer als die BG BiBa aktiv, in Runde zwei klar mit 91:32 bezwungen.

Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Hartje sorgte gleich zu Beginn für klare Verhältnisse und startete mit einem 21:0-Run. „Die Hausherren waren sichtlich überfordert und hatten uns von Anfang an nichts entgegenzusetzen“ stellte Teamsprecher Sebastian Stolze zufrieden fest. Besonders unter den Körben waren die Achimer hoch überlegen und sicherten sich so zahlreiche Rebounds. „Gerade Niklas, der sich hervorragend entwickelt hat, fischte einiges weg und sicherte uns so weitere Möglichkeiten zu Treffern zu kommen,“ lobt Stolze seinen Center Gehrmann.

Die meisten Würfe nahm sich Marc Polley. Der hochkarätige Neuzugang vom Delmenhorster TV (Oberliga) zeigte nicht nur in der Defensive, was in ihm steckt, sodass das das Fehlen von Spielmacher Sumir Sunish Dixit gar nicht in Gewicht fiel. Polley glänzte auch vorne mit 32 Punkten und erzielte damit genau so viele Punkte wie das komplette Lamstedter Team. Hartje & Co. sind also bereit für den Start in die Bezirksoberliga am 21. September.

Punkte für die BG BiBa: Marc Polley (32), Daniel Hartje (19), Niklas Gehrmann (7), Jan Fikiel (10), Thomas Hartleb (12), Sebastian Stolze (2), Elmar Wohl (8). bdr