Neumann: Der neue starke Mann im KSB

Von: Frank von Staden

Symbolische Staffelstabübergabe des ausgeschiedenen KSB-Chefs Gerhard Behling (r.) an Marcus Neumann. © KSB

Bereits seit dem 15. Dezember hat der Bassener Marcus Neumann kommissarisch den Vorsitz beim Kreissportbund Verden für den ausgestiegenen Gerhard Behling übernommen. Wir sprachen mit dem neuen starken Mann im KSB.

Verden/Bassen – Der Führungswechsel innerhalb des Verdener Kreissportbundes (KSB) vollzog sich fast heimlich, still und leise. Auf der vergangenen Vorstandssitzung am 15. Dezember 2022 gab der 71-jährige Langwedeler Gerhard Behling sein Amt als Vorsitzender nach fast elf Jahren offiziell ab, die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschlossen daraufhin, den Bassener Marcus Neumann als seinen kommissarischen Vertreter einzusetzen. Und geht es nach dem 54-jährigen Polizeibeamten, wird er das Amt des KSB-Chefs bald offiziell bekleiden. Wir sprachen mit dem Tausendsassa, der auch in der Politik als Ratsmitglied in seiner Gemeinde Oyten sehr aktiv ist.

Es ist definitiv, dass Sie sich beim Kreissporttag 2024 offiziell zur Wahl zum Vorsitzenden stellen werden, oder?

Ich habe mich im Vorfeld mit den Aufgaben eines Vorsitzenden eines Kreissportbundes auseinandergesetzt. Ich kenne das Team und kann mich voll auf die Mitarbeitenden verlassen. Die Arbeit macht mir Spaß, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mein Name auf einem Wahlzettel auftauchen wird.

Der Rücktritt von Gerhard Behling und Ihre Ernennung zum kommissarischen Vertreter kommt doch überraschend – oder war das von langer Hand geplant?

Gerhard Behling hatte in jüngster Zeit mit privaten Problemen zu kämpfen, die ihm die Ausübung des Vorsitzes beim KSB Verden erheblich erschwerte. Deshalb hat er vor einigen Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Der Vorstand machte sich Gedanken, wie der Vorsitz bis zur kommenden Wahl besetzt werden kann. Auch die Suche nach externen Kandidaten wurde erwägt. Ich kann mir aber die Arbeit als Vorsitzender sehr gut vorstellen und bot deshalb meine Person an. Dieses Angebot hat der Vorstand am 15. Dezember dann auch angenommen.

Rechnen Sie mit einem Gegenkandidaten oder dürfte Ihre Wahl quasi in einem Rutsch durchgewunken werden?

Wir leben in einer Demokratie und bis 2024 ist noch eine lange Zeit. Wenn sich jemand berufen fühlt, für das Amt zu kandidieren, möge er oder sie den Hut in den Ring werfen. Ich werde mich beim Kreissporttag 2024 der Wahl zum Vorsitzenden stellen.

Läuft alles glatt, wäre das ein weiteres, sehr verantwortungsvolles Amt, das Sie dann ausüben. Sie sind zudem 1. Vorsitzender Ihres Heimatvereins TSV Bassen, waren zuvor schon 1. Vorsitzender der Fußball-Schiedsrichter im Kreis Verden. Und Sie haben auch noch diverse Positionen in der Oytener Gemeindepolitik inne. Verlieren Sie da nicht langsam den Überblick in Ihrem Terminkalender?

Ich sehe in dem Vorsitz des KSB Verden die Möglichkeit, diese zwei Stränge meiner bisherigen Ämter zu vereinen. Sport und Politik sind miteinander verzahnt. Dank dem Verständnis meiner Familie habe ich die Möglichkeit, diese Tätigkeiten ausüben zu dürfen. Ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten in diesen drei Funktionen das Beste für den Sport und die Menschen erreichen. Das bedeutet natürlich auch, dass im Kalender einige Termine mehr stehen werden. Aber das wird überschaubar bleiben.

Moment mal, Sie bekleiden im KSB derzeit auch noch das Amt als stellvertretender Vorsitzender mit dem Verantwortungsbereich Finanzen. Das müssten Sie dann aber, sollten Sie zum KSB-Boss gewählt werden, abgeben. Haben Sie diesbezüglich schon Ihre Fühler für einen adäquaten Nachfolger ausgestreckt?

Das ist richtig. Das ist aber nur noch übergangsweise so. Wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den Bereich Finanzen und haben einige mögliche Kandidaten im Fokus, die wir demnächst ansprechen werden. Wenn sich aber jemand beim Lesen dieses Interviews berufen fühlt, möge er mich oder die Geschäftsstelle des KSB Verden kontaktieren.

Dann fühlen wir dem designierten KSB-Vorsitzenden doch schon mal etwas auf den Zahn. In den vergangenen Interviews mit dieser Zeitung während der Pandemie wünschte sich Ihr Vorgänger immer wieder die Rückkehr zur Normalität – vor allem im Sport. Haben wir die Ihrer Meinung nun erreicht?

Wir waren auf einem guten Weg, als der Sport nach den vielen Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder auf die Plätze und die Hallen zurückkehren konnte. Nun kam es leider zu dem Angriffskrieg Russlands und das führte dazu, dass wir Geflüchteten aus der Ukraine Zuflucht anbieten mussten. Da dies aber nicht nur über private Unterkünfte und Wohnungen möglich gemacht werden konnte, griff der Landkreis Verden auch auf vier Sporthallen zurück, um dort Notunterkünfte einzurichten. Das führt natürlich dazu, dass die Hallen nutzenden Vereine nicht in der Normalität angekommen sind, sondern andere Wege nutzen müssen, um den Hallensport anbieten zu können.

In welchem Maße hat Corona dem Sport und vor allem auch dem Kreissportbund Verden geschadet? Ist das irgendwie an Zahlen festzumachen?

Drei Jahre Corona haben ihre Spuren hinterlassen. Zwar wurden seit 2018 drei neue Vereine gegründet, die Mitgliederzahl in den nunmehr 195 Vereine sank aber um 5,2 Prozent, das sind rund 2800 Sportler. Besonders stark fällt der Rückgang bei den 15 bis 18-jährigen Frauen aus – ein Minus von 15 Prozent. Die Gründe für die Austritte sind sicherlich vielfältig. Aber ich gehe davon aus, dass der eine oder die andere auch aus Kostengründen dem Sport den Rücken gekehrt hat. Keine Sportangebote – und trotzdem zahlen bei Kurzarbeit in der Firma. Eine sicherlich schwierige Situation. Trotz alledem sind immer noch rund 51 000 Menschen im Kreis Verden sportlich aktiv.

Was sind momentan die dringlichsten Bedürfnisse der kreisverdener Vereine?

Die Rückgewinnung der Mitglieder und die Stärkung des Ehrenamts einerseits sowie die Sicherung der finanziellen Situation anderseits sind aus meiner Sicht Dinge, die die Vereine bewegen. Die Preissteigerungen bei Strom und Gas sind teilweise existenzbedrohend für kleine Vereine. Hier ist es gut, dass viele Kommunen bereits signalisiert haben, die Vereine finanziell zu entlasten.

Der Niedersächsische Landtag hat eine zusätzliche finanzielle Unterstützung von 30 Millionen Euro für den Sport in der derzeitigen Energiekrise beschlossen. In welcher Form könnte der Kreis Verden davon profitieren?

Ab 16. Januar 2023 haben die Vereine die Möglichkeit, im Internet über das Förderportal des Landessportbundes Anträge zur finanziellen Unterstützung zu stellen. Mit dem positiven Bescheid übernimmt der LSB bis zu 70 Prozent der nachgewiesenen Ausgabensteigerung bei den Energiekosten. Ein entsprechendes Rundschreiben zu den Modalitäten liegt den Vereinen bereits vor.

Muss der KSB Verden in Zukunft neue, innovativere Wege gehen? Wenn ja, in welcher Form?

Stillstand ist Rückschritt sagt man ja. Aber ich denke, dass wir im KSB Verden aktuell mit den Feldern Sport- und Vereinsentwicklung auf einem guten Weg sind. Wir bieten den Vereinen vielfältige Beratungsangebote, um besser zu werden. Aber auch der Zusammenschluss zur Sportregion Osterholz-Rotenburg-Verden ist ein Schritt nach vorne.

Ist der Online-Sport, der sich aufgrund der Pandemie stark in den Vordergrund geschoben hat, für Sie eine echte Alternative zum klassischen Sport? Wenn ja, birgt er nicht auch eine soziale Verarmung?

Was ist denn Online-Sport? Ist das eSoccer, wo Spieler über weite Entfernungen digital gegeneinander spielen, ohne sich wirklich zu bewegen? Oder ist es nicht auch die Möglichkeit, Fitnesskurse wie zum Beispiel Yoga oder Pilates in schwierigen Zeiten – wie Corona – für die Mitglieder weiterhin verfügbar zu machen. Viele Vereine haben die zwei Optionen in Zeiten von Corona für sich gefunden, um Mitglieder weiter an den Verein zu binden und Gesundheit durch Bewegung auch in Zeiten der Absonderung zu ermöglichen. Ich bin allerdings ein Verfechter des Sports vor Ort. Denn nur so komme ich in den sozialen Austausch mit anderen. Soziale Teilhabe ist eine wichtige Komponente in unserer Gesellschaft und trägt gerade bei der Jugend auch zur Sozialisation bei. Aber als Ergänzung zum Sport vor Ort kann ich mir Onlinekurse durchaus vorstellen. Ich bin zeitunabhängiger und kann die Trainingsstunden in meinen Alltag einbauen. Aus meiner Sicht ist alles, was zur Verbesserung der Gesundheit beiträgt, eine gute Maßnahme.

Wie haben Sie zur Fußball-WM in Katar gestanden?

Zwiegespalten. Fußball ist ein toller Sport. Doch der Ort und die Zeit passten nicht. Ich verstehe auch die vielen Stimmen, die die Menschenrechtsverletzungen in Katar anprangerten. Und jeder Mensch, der für ein Sportereignis sterben musste, ist definitiv einer zu viel. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass diese Stimmen bei der WM in China oder Russland auch so laut zu hören waren. Ich habe nur sehr wenige Spiele gesehen. Beeindruckt hat mich aber das Finale. Das Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde habe ich erahnt.

Und wie beurteilen Sie die immer enger werdende Verschmelzung von Sport, Politik, Macht und Meinungsmache wie das – wenn auch misslungene – Tragen der Regenbogenbinde?

Eine schwierige Frage. Sport braucht die Politik, sollte aber niemals politisch sein. Die Politik muss den Sport unterstützen. In erster Linie sicherlich finanziell. Aber die Politik kann auch Rahmenbedingungen beschließen, die es dem Sport und den Übungsleitern einfacher machen. Hier fällt mir die Anhebung der Freibeträge bei den Aufwandsentschädigungen und Übungsleiterentgelten ein. Aber der Sport darf aus meiner Sicht niemals für politische Zwecke missbraucht werden. Die Regenbogenbinde ist sicherlich der missglückte Versuch gewesen, politische Ansichten – so richtig sie auch sein mögen – zu kommunizieren. Dazu muss man andere Wege gehen. Und wenn es bedeutet, einfach mal an einer WM nicht teilzunehmen, dann ist das eben so. Wenn sich mehrere Verbände zu diesem Schritt entschließen, kann auch etwas erreicht werden. Gerade im Fußball beobachte ich mit Missfallen die ständig steigende Kommerzialisierung. Mehr Mannschaften bei mehr Wettbewerben bedeutet mehr Spiele und mehr Einnahmen, die nicht an der Basis ankommen. Ist das der richtige Weg? Ich denke nicht!

Zum Abschluss: Was erhoffen Sie sich vom Jahr 2023?

Ich wünsche allen Menschen für das neue Jahr zunächst einmal Gesundheit. Ich hoffe, dass unsere SportlerInnen aus dem Kreis Verden weiterhin gute Leistungen erzielen. Auch Frieden und damit die Rückkehr in ein normales Sportgeschehen ohne finanzielle Ängste in den Vereinen sind Teil meiner Hoffnungen.