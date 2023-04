FC Verden 04: Neubarth warnt vor Lüneburger Positionswechseln

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zurück im Verdener Kader – aber in Lüneburg erst einmal auf der Bank: Philipp Schippert. © Westermann

Eines macht Frank Neubarth, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, nach der Serie von fünf Siegen klar: „Die Gegner werden jetzt wesentlich stärker als die letzten beiden.“ Schon am Sonntag (15 Uhr) beim MTV Treubund Lüneburg wird der Titelanwärter also mehr gefordert sein.

Verden – Zumal die Salzstädter am Hubertushain für mächtig Probleme sorgten, den FC im Hinspiel mit vielen Positionswechseln teilweise richtig aus dem Konzept brachten. „Da stimmte bei uns die Kommunikation nicht, somit sind wir mit dem System gar nicht klargekommen und haben nur mit viel Glück gewonnen“, warnt Coach Neubarth und fordert gleichzeitig eine wesentlich bessere Leistung als beim zu hohen 4:1 Mitte Oktober.

Darüber hinaus fährt er mit Respekt zum MTV, weil der Gastgeber eine spielstarke Truppe habe, die guten Fußball biete: „Sie stehen in der Tabelle zu weit unten.“ Dennoch wollen die Reiterstädter natürlich mit einem weiteren Dreier Primus Bornreihe unter Druck halten und im Rennen um den Oberliga-Aufstieg bleiben.

Schippert an Bord - aber zunächst auf der Bank

Das dürfte der FC mit der gleichen Startelf wie am Ostersonnabend in Angriff nehmen – denn in personeller Hinsicht wird es keine Veränderungen im Kader geben. Lediglich Philipp Schippert ist wieder an Bord. Der Linksverteidiger hat aber einigen Rückstand und wird somit vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen.