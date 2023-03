FC Verden 04: Frank Neubarth mahnt nötigen Ernst in Elstorf an

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Verdens Coach Frank Neubarth hat Respekt vor Gastgeber Elstorf. © Albrecht

Von der Papierform her steht dem FC Verden 04 in der Landesliga eine Pflichtaufgabe bevor. Das Match am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Elstorf sieht Trainer Frank Neubarth jedoch keinesfalls als Selbstläufer an.

Verden – Zwar schweben die Gastgeber auf dem ersten Abstiegsrang weiter in Gefahr, allerdings sind die Allerstädter schon vergangene Saison dort nicht über ein 0:0 hinausgekommen. „Elstorf hat gute Kicker in den Reihen, in der Offensive einiges zu bieten. Wie unsere meisten Gegner wird das Team aus der Deckung heraus den Erfolg suchen. Wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Neubarth den nötigen Ernst an. Auch gegen Harsefeld (2:2) und Hagen (2:0) punktete der TSV daheim. Das Match sollte auf dem Elstorfer Kunstrasen ausgetragen werden können.

Wohl die Startelf vom Bornreihe-Match

Bei Verden hat sich trotz der 14-tägigen Pause wegen der Absage gegen Westercelle kein Spieler von der Verletztenliste zurückgemeldet. „Also wird es keine großen Änderungen geben“, plant Neubarth mit der gleichen Startelf wie beim 2:0 in Bornreihe: „Wir müssen sehen, dass wie griffig in den Zweikämpfen sind und uns vorne durchsetzen.“