Neubarth lässt keine Ausreden gelten

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nach der Zwangspause wegen der frühen Abfahrt am Mittwoch nun wieder im Kader für das Worpswede-Match: Elias Deblitz, Verteidiger des FC Verden 04. © Westermann

Nach der Niederlage im Bezirkspokal gilt es für Fußball-Landesligist FC Verden 04 gegen Aufsteiger FC Worpswede wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Verden – So unschön das Aus im Bezirkspokal und die Begleitumstände mit der offenbar rassistischen Beleidigung gegen Jeremiah Winter auch waren – Frank Neubarth, Trainer des FC Verden 04, befürchtet für das Landesliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) gegen den FC Worpswede keine Nachwirkungen: „Nein, da bleibt nichts hängen.“

Auf sportlicher Ebene erhofft sich der Ex-Profi sogar positive Auswirkungen auf seine Schützlinge. „Es ist vielleicht gut, dass uns noch mal vor Augen geführt wurde, wie wichtig es ist, gegen tief stehende Mannschaften Lösungen zu finden. Da müssen wir uns einfach geschickter anstellen.“

Eddy Kelsch und Elias Deblitz kehren in den Kader zurück

Zwar werde der Aufsteiger nach dem 0:5-Debakel zum Saisonstart gegen den TuS Neetze nicht im Hurrastil auflaufen, Neubarth glaubt indes an einen Gast, der sich keineswegs nur einigelt: „Ich denke schon, dass die Worpsweder mitspielen wollen. Also werden wir versuchen, ihnen zu Hause unseren Stempel aufzudrücken und auf einem besseren Platz als in Hammah Lösungen zu finden.“ Dem 4:0 in Elstorf sollen für den FC-Coach unbedingt die nächsten drei Punkte folgen: „Da gibt es keine Ausreden mehr.“

Personell stehen nur wenige Änderungen zu Mittwoch an. Eddy Kelsch und Elias Deblitz kehren natürlich in den Kader zurück – über die Startelf wird der 61-jährige Frank Neubarth allerdings kurzfristig entscheiden. vde