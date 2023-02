Verden gegen Etelsen: Der Evergreen steigt im Stadion

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Umkämpft war schon das Hinspiel wie hier zwischen Etelsens Bastian Reiners (r.) und Verdens Bjarne Guth. © Hägermann

Es ist wieder soweit: In der Fußball-Landesliga steht der Evergreen zwischen dem FC Verden 04 und dem TSV Etelsen auf dem Programm – am Sonntag (14 Uhr) im Stadion. Ein wichtiges Match hat der TB Uphusen vor der Brust, der Oberliga-Absteiger braucht gegen den TSV Gellersen unbedingt einen Sieg, um seine Lage im Kampf um den Klassenerhalt zu verbessern.

FC Verden 04 - TSV Etelsen (So., 14 Uhr, Stadion). Noch in der Winterpause gab es erneute Wechselspielchen zwischen den ewigen Rivalen: Luca Homann kehrte nach sechseinhalb Jahren zum FC zurück – Keeper Moritz Nientkewitz zog es nach langer Verletzungspause an den Schlosspark. Und beide werden sich am Sonntag wohl gegenüberstehen. Homann dürfte von Beginn an auflaufen, Verdens Coach Frank Neubarth hat den gleichen Kader zur Verfügung wie beim 4:0 in Uelzen. Und dem Mittelfeld-Mann attestierte er dort eine gute Leistung, daher können die Anhänger auch die gleiche Startelf vermuten. Nientkewitz ist bei Etelsen dabei. Coach Nils Goerdel: „Moritz ist ein wenig fitter als Benjamin Skupin, hat eine starke Vorbereitung gespielt und im engen Rennen die Nase vorn.“

Moritz Nientkewitz im Etelser Tor

Die Gäste müssen indes auf Nils Koehle (Hand-OP gut verlaufen, Einsatz in zwei bis drei Wochen möglich), Dennis Jordan (viel Schichtdienst), Hauke Worthmann (verletzt) und Mathis Bochinski (Kurzurlaub) verzichten. Dicke Fragezeichen stehen hinter Piet Niemann (krank) sowie Jan-Luca Lange (Leistenzerrung). „Wir werden aber noch 15, 16 gute Leute dabei haben. Es ist zwar ein Nachteil, dass wir nach dem Spielausfall noch nicht wissen, wo wir stehen – aber gegen Verden haben wir meist gut ausgesehen,“ will Goerdel die Außenseiterchance gegen den in der Vorbereitung starken FC nutzten: „Auf jeden Fall ein Bonusspiel für uns. Und natürlich ein besonderes.“

Wobei Neubarth in Sachen Praxis-Vorteil seine eigene Meinung vertritt: „Da kann man hin und her diskutieren. Letztlich wird in so einem Derby alles auf Null gestellt. Bei den Emotionen spielen viele Dinge einfach keine Rolle.“ Der Ex-Profi erwartet also wie beim 4:2 in der Hinrunde ein kampfbetontes Match mit laufstarken Etelsern: „Ist doch klar, dass es hoch hergehen wird. Aber wir wollen auch nicht überdrehen, sondern ganz normal unser Spiel durchdrücken.“

TB Uphusen - TSV Gellersen (So., 14 Uhr, Kunstrasenplatz Achim). Jetzt gilt es für den Turnerbund, der sich schon bei der knappen Niederlage in Harsefeld recht gut verkaufte, nun aber unbedingt punkten sollte, um im Abstiegskampf ein Lebenszeichen zu senden. „Es stimmt, dass Gellersen rein tabellarisch eine andere Hausnummer als Harsefeld ist und ebenfalls noch Punkte für den Klassenverbleib braucht. Doch in unserer Lage gibt es keine leichten Gegner. Das haben wir schon im Hinspiel gesehen, als wir mit leeren Händen zurückfahren mussten“, dürfte sich da Coach Christian Ahlers-Ceglarek vor allem an Gellersens Top-Torschützen Robin Meyer erinnern, der es bisher auf satte 17 Saisontreffer bringt.

Dragan Muharemi soll TB Uphusen stärken

Personell kann der TBU-Übungsleiter aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind jetzt endlich in der Lage, den Konkurrenzkampf zu befeuern. Derzeit muss ich sogar Spieler für Sonntag aus dem Kader streichen. Das ist das, was wir wollten“, so „Zecke“, der seine Start-Elf punktuell umbauen könnte. Vor allem dürfte Neuzugang Dragan Muharemi (fehlte noch in Harsefeld) ein Faktor sein, „seine spielerische Klasse würde uns sicher gut zu Gesicht stehen.“ Gespielt wird auf Kunstrasen am Achimer Freibad.