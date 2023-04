FC Verden 04: Frank Neubarth genießt die Hochspannung im Titelrennen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Am Ende ein freudiges Lächeln – so wollen die Fans Coach Frank Neubarth und seinen FC Verden 04 nach dem Rennen um den Oberliga-Aufstieg sehen. © Westermann

Für den FC Verden 04 ist der Oberliga-Aufstieg wieder in Reichweite gerückt. Die Neubarth-Elf setzte mit fünf Erfolgen in Serie den schwächelnden Topfavoriten SV BW Bornreihe mächtig unter Druck, kann mit zwei Siegen in den Nachholspielen gleichziehen. Coach Frank Neubarth genießt die Hochspannung im Landesliga-Titelrennen, nimmt sein Team aber auch in die Pflicht.

Verden – 4:0, 2:0, 4:1, 5:0, 4:0. Diese fünf Siege in Folge mit einem Torverhältnis von 19:1 lassen den FC Verden 04 plötzlich wieder vom Aufstieg in die Oberliga träumen. Wer hätte das gedacht nach dem deprimierenden 1:3 Mitte Februar im heimischen Stadion gegen den Lokalrivalen TSV Etelsen? „Nach diesem Spiel ist die Meisterschaft kein Thema“, war Coach Frank Neubarth damals schon fernab aller Landesliga-Titelhoffnungen.

Ex-Profi sieht Dreikampf mit Harsefeld

Meldete sich seine Elf mit dem 2:0 beim SV BW Bornreihe seicht zurück im Rennen, stolperte sich der Topfavorit zuletzt mit einem mickrigen Pünktchen aus zwei Spielen selbst aus der Spur. „Ja, die Situation hat sich grundlegend geändert“, frohlockt der FC-Trainer. Um gleichzeitig auf die Bremse zu treten: „Erst mal müssen wir beide Nachholspiele in Hagen und Elstorf gewinnen, um mit Bornreihe gleichzuziehen. Davon kann man nicht so einfach ausgehen. Wir sind sechs Punkten hinten dran, also sind wir noch Jäger.“

Und dass der Titel nur zwischen den Allerstädtern und den Bornreihern ausgemacht wird, glaubt der Ex-Profi nicht unbedingt: „Wir dürfen Harsefeld nicht außer Acht lassen. Es bleibt bis zum Ende ein Dreikampf.“ Selbst noch im Rennen um die Oberliga mitmischen zu können, erfreut Neubarth natürlich umso mehr. „Jedes Wochenende geht es zur Sache. Das ist doch toll für uns alle, speziell für die Fans. Denen bieten wir zu Hause ja immer attraktiven Fußball, also dürfen sie auch träumen“, singt Neubarth ein Hohelied auf die Hochspannung.

Das spielt immer eine Rolle, wenn es Spitz auf Knopf steht. Dann ist Fußball auch Kopfsache, es geht darum, selbstbewusst und stabil zu sein.

Der Trend dürfe seinen Reiterstädtern durchaus zum Vorteil gereichen – mit Blick aufs Bornreiher Schwächeln: „Wenn der Vorsprung schmilzt, macht es die Mannschaft nicht eben sicherer.“ Es könnte also zum Ende reine Nervensache werden, „das spielt immer eine Rolle, wenn es Spitz auf Knopf steht. Dann ist Fußball auch Kopfsache, es geht darum, selbstbewusst und stabil zu sein.“

Zu sehr möchte der 60-Jährige indes nicht auf den eventuellen Showdown blicken, schließlich müssen seine Schützlinge noch zehn Spiele absolvieren, „mit schweren darunter. Es kann nur darum gehen, unsere Hausaufgaben zu machen. Ohnehin bringt die Sicht auf andere nichts. Je mehr wir uns mit denen beschäftigen, desto mehr vernachlässigen wir uns selbst.“ Also ist noch keine Titelstimmung erlaubt – eher die Freude darüber, dass Austermann und Co. noch die Chance besitzen, die Spannung bis zum Schluss hochzuhalten.

Tür mehr als einen Spalt offen

Wobei der Rechenschieber von Haus aus nicht zum Rüstzeug des Frank Neubarth gehören: „Ich bin viel zu lange im Geschäft und weiß daher, was noch alles passieren kann. Also sind wir gut beraten, uns so auf die Spiele vorzubereiten, dass wir sie auch gewinnen. Und wir müssen hoffen, dass alle fit bleiben, denn die Saison hat gezeigt, dass der Kader auf Kante genäht ist.“

Kante hin, Kante her – um den Aufstiegskampf zu einer runden Sache zu machen, braucht der FC Verden 04 in den entscheidenden Wochen weiterhin solche Ergebnisse wie seit Mitte Februar. Damit sich die Tür nicht ein zweites Mal schließt. Denn Coach Frank Neubarth wittert Morgenluft: „Sie ist jetzt mehr als einen Spalt offen.“