FC Verden 04: Coach Neubarth froh über Luis Sauls Rückkehr

Von: Ulf Horst von der Eltz

Kehrt nach seiner Sperre ins defensive FC-Mittelfeld zurück, wo er dringend gebraucht wird: Luis Saul (rechts). © Westermann

Das wird eine interessante Aufgabe für den FC Verden 04: Der Landesliga-Spitzenreiter erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den SV Teutonia Uelzen zum dritten Saison-Match.

Verden – Frank Neubarth, Trainer des FC Verden 04, freut sich vor dem Landesliga-Duell mit dem SV Teutonia Uelzen am Sonntag auf die Mannschaft der Gäste, denn sie hat mit der letztjährigen kaum noch etwas gemein: „Einige ältere Spieler sind weg, jüngere dazugekommen. Auch ein neuer Trainer ist im Amt.“

Mit Feuer und Leidenschaft kommen die SV-Talente daher, Achim Otte schwingt in dieser Punktrunde das Zepter an der Seitenlinie. Mit zwei Remis lieferte das Team auch respektable Ergebnisse, trotzte zum Start MTV Treubund Lüneburg ein 2:2 ab. Stürmer Felix Lüdemann hat bereits drei Treffer erzielt.

Kevin Brandes fehlt - Jalte Röpe soll endlich starten

„Es gibt also keinen Grunde, den Gegner auch nur ansatzweise zu unterschätzen,“, meint Frank Neubarth: „Es ist gut, dass wir immer auf Spannung bleiben müssen.“ Zumal die Personallage weiterhin nicht ideal ist bei den Allerstädtern. Während Eddy Kelsch krank aus dem Urlaub zurückkehrte und Jonathan Schmude erneut mit schmerzhafter Rippenprellung ausfällt, dürfte der Einsatz von Kevin Brandes (Infekt) ausgeschlossen sein.

Gut also, dass bei den Mittelfeld-Sorgen Luis Saul nach Ampelkarten-Sperre wieder mitmischen darf – und auch vor der Abwehr seinen Part einnehmen muss. In die Startelf sollte Jalte Röpe diesmal endgültig rücken, „das hat er sich mit seinen ordentlichen Leistung auch verdient“, so Neubarth.