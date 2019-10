Neubarth-Elf griffig, aber gnädig – „nur“ 4:0

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Der A-Platz auf dem Hubertushain müsste eigentlich für den Rest der Hinserie gesperrt bleiben. „Es wäre fatal, wenn wir wieder wechseln würden“, flachste ein sichtlich gelöster Trainer Frank Neubarth. Sein FC Verden 04 fertigte am Sonntag auf dem B-Platz die SV Drochtersen/Assel II gleich mit 4:0 (1:0) ab, fuhr nach dem 1:0 am Donnerstag über Bornreihe den zweiten Dreier innerhalb von vier Tagen ein und katapultierte sich in die Spitzengruppe der Landesliga. Dabei war die Regionalliga-Reserve mit dem Ergebnis noch gut bedient.

„Sicherlich fehlte bei den vielen Chancen so ein bisschen die Konsequenz vorm Kasten, das ist dann aber Jammern auf hohem Niveau. Vier Treffer musst du halt auch erst mal machen“, hob Neubarth die Ausbeute hervor, die in so manchem Match schon Punkte gekostet hatte. In erster Linie nach der Pause attestierte der Ex-Profi seiner Elf eine „Bombenvorstellung. Nicht nur spielerisch, sondern auch taktisch. Die Außen Austermann und Alijan haben ebenso gut eingeschoben wie Tavan und in der Schlussphase Zander. So ließen wir gegen eigentlich offensivstarke Drochterser kaum etwas zu. Wir waren auch in den Zweikämpfen griffig – eben eine männliche Leistung endlich mal.“

Zunächst vergaben Kato Tavan (8.) und Radif Alijan (9.) früh zwei Möglichkeiten. In der Folge kämpfte sich der Gast auf Augenhöhe, Hilkiah Voigt sorgte mit einem 18-Meter-Schuss für Gefahr (12.). Aber anders als noch am Donnerstag bekam der FC Verden 04 schnell Oberwasser und hatte ab Mitte der Halbzeit alles im Griff. Tavan (30.) und Burford (36.) verpassten noch die Führung, dann war es aber endlich soweit. Nach abgewehrter Ecke startete Tavan den Konter, lief bis in den Strafraum und wurde von Stig Hartig gefoult. Jonathan Schmude schob vom Punkt aus lässig zum 1:0 (38.) ein.

Wer gedacht hatte, Drochtersen würde nach der Pause mit aller Macht auf den Ausgleich drängen, sah sich getäuscht. Die Heimelf machte geschickt das Mittelfeld dicht und raffte sich teilweise zu einem Powerplay auf. Zwar hatte Michael Stern mit einem Schrägschuss gegen die Brust von Keeper Stefan Wöhlke die Chance auf das 1:1 (52.), nur 120 Sekunden später war die Partie aber praktisch entschieden. Nach perfektem Pass in die Gasse von Jonas Austermann vollendete Tavan zum 2:0. In den letzten 20 Minuten artete es gar in ein Scheibenschießen aus, in dem Verden leicht und locker mindestens das halbe Dutzend hätte vollmachen können.

Alle Hochkaräter aufzulisten, würde den Rahmen sprengen – so nur noch die weiteren Tore: Steen Burford markierte nach Breves-Ecke das 3:0 (77.), Austermann krönte mit dem 4:0 per Flachschuss aus 16 Metern (90.) die eindrucksvolle Vorstellung.