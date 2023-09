Neubarth: „Das wird intensiv“

+ © Wes Steht für das anstehende Derby Gewehr bei Fuß: Verdens Stürmer Kevin Brandes. © Wes

Interessante Duelle stehen am Wochenende in der Fußball-Landesliga auf dem Programm. Ganz oben auf der Hit-Liste steht sicher das Derby zwischen dem TB Uphusen und dem momentanen Klassenprimus FC Verden 04. Aber auch der TSV Etelsen hat mit dem bisher noch ungeschlagenen TuS Neetze nicht gerade ein Leichtgewicht der Liga zu Gast.

TSV Etelsen - TuS Neetze (So., 15 Uhr). Nach der deutlichen Pleite zuletzt in Lüneburg wollen die Schlossparkkicker vor heimischer Kulisse zeigen, dass das 2:6 nur ein Ausrutscher war. „Unser erster Kontakt war in diesem Spiel unterirdisch, die Zweikämpfe gingen gefühlt 90:10 für den LSK aus. Aber das hat man mal. Wichtig ist, dass wir es jetzt besser machen“, so Coach Björn Mickelat, der weiß, dass auch der kommende Gast seiner Elf alles abverlangen wird. Viele Akteure aus Neetze sind dem Übungsleiter durchaus wohl bekannt. Mickelat: „In Matti Grahl hatt dieses robuste und groß gewachsene Team einen sehr erfahrenen Sechser, auf den Außen in Marco Schuhmann und Tim Kathmann flinke Kerle. Und Stürmer David Mehl hat nach seiner Rückkehr gleich gegen Uphusen mit zwei Toren bewiesen, dass er weiß, wo die Bude steht! Da kommt schon Qualität.“ Pech, dass am Sonntag Daniel Janssen in der Defensive fehlen wird, der arbeiten muss. „Hinten drückt momentan echt der Schuh“, so Mickelat, zumal auch der kopfballstarke Dennis Jordan noch ausfallen wird. Dafür aber kehrt Kevin Bähr aus dem Urlaub zurück „und ist zum Glück wieder eine Option für uns.“

TB Uphusen - FC Verden 04 (So., 15 Uhr). Glaubt man Verdens Coach Frank Neubarth, dann wird dieses Derby Schwerstarbeit für den momentanen Landesliga-Primus werden. Zwar konnten die Gastgeber bisher in den ersten vier Partien keinen Dreier bejubeln, „doch spiegelt das nicht ihre eigentliche Stärke wider“, hebt da der Ex-Profi mahnend den Zeigefinger. Der 61-Jährige konnte den Turnerbund bei dessen erstem Heimspiel gegen die Drochterser Reserve (1:4) unter die Lupe nehmen und hat trotz des Negativergebnisses auch viel Positives gesehen: „Und die beiden Unentschieden auf fremden Plätzen holt man nicht, wenn man eine schlechte Truppe ist. Da steckt Potenzial drin. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass es ein recht intensives Derby wird!“

Das erwartet Uphusens sportlicher Leiter Emrah Tavan auch von seiner Mannschaft, sagt: „Bei uns muss alles stimmen, um Verden zu kitzeln. Wir spielen gegen das beste Team der Liga, da hängen die Trauben natürlich weit oben. Und ohne Leidenschaft, ohne Intensität wird man gegen diese offensivstarke Truppe nichts ernten! Wenn wir es versuchen wie zuletzt Eintracht Lüneburg, dann werden wir keine Chance haben. Nur mit Verteidigung und ohne Offensivgeist ist dieser Gegner nicht zu knacken. Klar müssen wir hinten sehr gut stehen, doch wir müssen Verden auch beschäftigen. Dann haben wir auch die Chance auf eine Überraschung.“ So sieht es auch Frank Neubarth: „Ich bin überzeugt, dass Uphusen gegen uns mit sehr viel Mut und Willenskraft antreten wird. Dieses Derby wird uns fordern. Nehmen wir die Intensität nicht an, wird es sehr schwer werden!“

Personell dürfte es auf beiden Seiten Veränderungen zum Vorsonntag geben. So verabschiedete sich Uphusens Dragan Millé in den Urlaub, hinter „Hugo“ Magouhi (privat) steht ein ganz dickes Fragezeichen. Bei den Reiterstädtern dürfte es der weiter verletzte Thomas Celik erneut nicht rechtzeitig schaffen, Jan-Ole Müller zog sich im Spiel gegen Eintracht Lüneburg eine Leistenverletzung zu. Dafür aber ist Stürmer Kevin Brandes aus dem Urlaub zurück und brennt auf einen Einsatz.