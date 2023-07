Vielseitigkeitsreiten: Verdenerin Jana Schoupal auf EM-Longlist

Jana Schoupal darf auf eine EM-Nomierung hoffen. © Wächter

Eine Verdenerin darf auf den WM-Start hoffen: Vielseitigkeisreiterin Jana Schoupal wurde auf die Longlist gesetzt. Bei der letzten Sichtung in Hambach geht es Ende August um die endgültigen Tickets für die kontinentalen Titelkämpfe der Jungen Reiter Mitte September in Italien.

Verden – Vom 13. bis 17. September finden im italienischen Montelibretti die Vielseitigkeits-Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter statt. Für jedes junge Talent ist eine Nominierung der AG Nachwuchs nach dem Preis der Besten und den Deutschen Jugendmeisterschaften natürlich das große Ziel.

Auf die Longlist geschafft hat es jetzt Jana Schoupal, die seit wenigen Monaten am Stall von Stephan Dubsky in Verden tätig ist. Schon bei den Deutschen Jugendmeisterschaften, die vor Kurzem auf dem internationalen Turniergelände in Luhmühlen ausgetragen wurden, zeigte Jana Schoupal auf ihrer Hannoveraner Stute Donacelli (Don Index x MV Sunlight) mit Platz sechs der Gesamtwertung eine starke Leistung. Das Paar erhielt nun eine Empfehlung für den Start bei der letzten Sichtung in Hambach vom 25. bis 27. August und darf sich Hoffnungen machen, Deutschland bei der EM zu vertreten.

Nur sechs Paare kommen ins Team

„Alle erbrachten Ergebnisse des Jahres wurden mit in die Entscheidung einbezogen, man musste konstant gute Ergebnisse zeigen, um für eine Nominierung interessant zu sein. Auf der Longlist der Jungen Reiter sind jetzt elf Aktive“, erklärt Jana Schoupal. Die letzte Sichtung in Hambach entscheidet in einer CCI3*S über die Shortlist, auf die es nur sechs Reiter/Pferde-Paare schaffen. Wer in die Mannschaft kommt, wird aber erst kurz vor der EM bekannt gegeben. Um nominiert werden zu dürfen, musste sich jeder Reiter gemeinsam mit seinem Pferd über eine erfolgreiche CCI3*L qualifiziert haben. kk