Nervosität bremst Kiran Deibele aus

Von: Christel Niemann

Die Verdener Bushido Karatekas, hinten von links: Landestrainer Stanislav Littich, Holly Seebeck, Tammo Hildebrand, Manuel Reich, Trainerin Ulrike Maaß. Vorne: Kiran Deibele und Kirill Iwaschina. © Niemann

Mit fünf Nachwuchskaratekas war der Bushido Verden bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler in Erfurt vertreten. Auch wenn es dort zu keiner vorderen Platzierung reichte, war Trainerin Ulrike Maaß nicht unzufrieden.

Verden – Den Anfang machten die jüngsten Karatekas aus Verden. In der U12 waren Kirill Iwaschina und Kiran Deibele am Start. Dabei hinterließ laut Maaß insbesondere Kiran Deibele einen guten Eindruck, doch letztlich war die Nervosität etwas zu groß und hat eine vordere Platzierung verhindert. Maaß: „Die Gewichtsklasse ging bis 33 Kilogramm. Da war Kiran mit seinen 22 Kilo schon etwas im Nachteil, zumal er auch noch der Kleinste gewesen ist.“ Zunächst ging er zwar ohne Zweifel und Ängste in den ersten Kampf und konnte gegen seinen Gegner aus Baden-Württemberg sogar gewinnen. Danach traf er auf einen Kämpfer aus Rheinland-Pfalz, gegen den er sich mehrere taktische Fehler geleistet hat, die er aber auch nicht anders lösen konnte, da es ihm dafür an der nötigen Erfahrung mangelte. „Ich bin aber letztlich sowohl mit Kiran als auch mit Kirill zufrieden“, so Maaß. Holly Seebeck, Tammo Hildebrand und Manuel Reich präsentierten sich zwar besser als im vergangenen Jahr, doch das Trio kam über die erste Runde nicht hinaus. „Das war zwar schade, aber die Anforderungen waren auch hoch“, so Maaß.