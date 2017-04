Nelle: „Wir müssen punkten“

Langwedel - Gegen Hambergen schmerzte die Niederlage nicht so sehr – jetzt gilt es aber für den FSV Langwedel-Völkersen: Die Nelle-Elf erwartet am Donnerstag (18.45 Uhr) den MTV Riede zum Bezirksliga-Nachholspiel.

Dass die Platzherren unter Druck stehen, will Benjamin Nelle auch überhaupt nicht wegdiskutieren: „Wir müssen punkten.“ Nach zuletzt zwei Siegen und zwei Unentschieden der Segelhorstkicker sieht sie der FSV-Coach als „kleinen Favoriten. Sie haben ein robustes Team, sind bei Standards gefährlich und verfügen in Lohs sowie Schumacher über gute Stürmer.“ Für die Rot-Schwarzen käme es darauf an, wie am Sonntag läuferisch und kämpferisch alles in die Waagschale zu werfen. Allerdings fehlte Nelle zuletzt vorne der letzte Wille und der Teamgedanke. „Den Ball laufen lassen und für mehr Gefahr sorgen“, lautet seine Marschroute. Allerdings steht noch in den Sternen, wer in der Offensive neben Daniel Throl Akzente setzen kann. Die Studenten Piet Niemann und Frederik Bormann sind fraglich, dafür kehren Dennis Groß sowie Emrah Tavan in die Mannschaft zurück. Nelle: Kleinigkeiten werden entscheiden.“

MTV ohne Lohs, Just und Scholz

Sein Kollege Torsten Krieg-Hasch plagen ebenso Personalsorgen. Lohs spielt die nationale Polizeimeisterschaft, Marvin Just fällt mir Bänderanriss im Knöchel aus, bei Stefan Scholz verhindern Knieprobleme den Einsatz. „Da geht uns natürlich viel Qualität ab, wir werden es aber irgendwie kompensieren“, nimmt der MTV-Übungsleiter Anleihen bei der Zweiten. Denn auch der grippegeschwächte Torben Meyer ist fraglich. Zwar habe der Dreier gegen Rotenburg II den großen Druck genommen, „aber wir schauen immer noch nach unten. Unser Vorteil könnte sein, dass wir den Abstiegskampf schon seit Wochen gewohnt sind.“ Krieg-Hasch will die FSV-Offensive in den Griff bekommen und dann Nadelstiche nach vorne setzen. J vde