Nelle will Hinspielerfolg am Sonntag wiederholen

Langwedel/Bassen - Während der FSV Langwedel-Völkersen recht ordentlich aus der Winterpause in die letzten Bezirksliga-Partien startete und vorzeigbare Ergebnisse vorweisen kann, ist beim TSV Bassen, der sich am Sonntag beim FSV vorstellt, vor allem in personeller Hinsicht der Wurm drin.

So kann Coach Uwe Bischoff auch in diesem Derby wieder nur eine Rumpf-Elf aufbieten. Und das nervt den Übungsleiter natürlich gewaltig: „Mit dem dezimierten Kader, der mir in dieser Wochen zur Verfügung steht, ist von den Ergebnissen her derzeit einfach nicht mehr möglich. So müssen sich jetzt die beweisen, die zuletzt desöfteren von der Bank kamen. Ich hoffe, dass wir an die gute zweite Halbzeit gegen Zeven anknüpfen können.“ Definitiv nicht im Kader stehen Florian und Fabian Thiel, Denis Schymiczek, Dariusz Liwiak, Dennis Wiedekamp als auch der verletzte Johannes Diezel.

Etwas anders sieht es bei den Hausherren aus, die weiterhin auf den urlaubenden Moritz Nientkewitz sowie auch Louis Gehrke (Meniskusriss) verzichten müssen. Coach Benjamin Nelle wäre es ganz recht, wenn sein Team mit derselben Taktik wie im Hinspiel zum Erfolg kommen würde. Damals dominierte der FSV mit 4:2. Nelle: „Wir werden den TSV Bassen wieder das Spiel machen lassen und versuchen dann mit einem verdichteten Mittelfeld gefährliche Konter zu setzen.“ J vst