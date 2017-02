Nelle: „Das ist meine Chance“

Langwedel - Von Frank von Staden. Leicht ist ihm die Entscheidung sicher nicht gefallen, doch am Ende war das Angebot des JFV A/O/Heeslingen einfach zu verlockend, um es abzulehnen.

Und so gab Benjamin Nelle (27) jetzt seinem Noch-Verein FSV Langwedel-Völkersen einen Korb, wird nach zwei Jahren in der Fußball-Bezirksliga wieder Jugendtrainer beim Jugendförderverein, soll dort ab der kommenden Saison die ambitionierte U19 übernehmen.

Warum das Pendel letztlich Richtung Heeslingen ausschlug, erklärte der Student auf Lehramt gestern so: „Ich wollte einfach zurück in den Leistungsbereich. Sollte die U19 dort nicht schon in dieser Saison den Aufstieg in die Regionalliga packen, dann wird es mein oberstes Ziel sein, diese Klasse zu erreichen. Ich werde mit Sicherheit ein enorm ehrgeiziges Team übernehmen. Und das reizt ungemein. Denn ich liebe es, mit einer Manschaft zu arbeiten, für die Fußball im Vordergrund steht.“

Außerdem existiert zwischen dem JFV und dem SV Werder Bremen eine Kooperationsvertrag – und auch das ist für Nelle ein Pluspunkt: „Es herrscht ein vernünftiger Austausch zwischen beiden Jugendabteilungen. Zudem ist es möglich, an der Weser auch einen Praktikumsplatz zu bekommen, um sich weiterzubilden – meine Chance.“

Die nächsten zwei Jahre will Benjamin Nelle nun intensiv nutzen, um seine „Trainerkarriere“ voranzutreiben. Dreimal wird er ab der kommenden Saison mit den U19 trainieren. „Das passt ganz gut, da ich fast alle Vorlesungen am Vormittag habe. Wenn ich dann erst einmal Lehrer bin, weiß ich zum einen nie, wie aufreibend der Job sein wird und zum anderen, wohin ich dann als Neuling überhaupt komme.“

Auch Heeslingens Fußball-Boss Carsten Schult zeigte sich erfreut, dass Nelle jetzt seine Zusage gab: „Benni ist ein Teamplayer, zudem ein echter Fachmann. Einer, der sich weiterentwickeln möchte und dafür viel investiert. Er wird sich jetzt unsere U17- und U19-Spieler anschauen und mit uns die Kaderplanungen vorantreiben.“

Olaf Haase, Herrenobmann des FSV, kann den Entschluss Nelles durchaus nachvollziehen: „Für seine Entwicklung ist das der richtige Schritt. Er hat bei uns gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir einen adäquaten Nachfolger finden.“ Die Suche stünde allerdings noch ganz am Anfang. Haase: „Es gab sicher schon erste Überlegungen und auch Telefonate. Doch auf einen Kandidaten haben wir uns noch nicht festgelegt.“