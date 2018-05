Nele Katz – sie wird die Chefin von Marco Behrmann

Verden - Der letzte Spieltag der Saison in der Handball-Regionsoberliga der Frauen war nur noch für die Statistik bestimmt. Alle wichtigen Entscheidungen waren schon vorher gefallen. Meister und Vizemeister wurden der TSV Morsum II und die HSG Cluvenhagen/Langwedel. Die beiden Regelabsteiger heißen HSG Stuhr und TuS Sulingen II. Es überraschte der hohe 20:13-Sieg des TSV Daverden gegen die HSG Cluvenhagen/Langwedel.

TSV Daverden - HSG Cluvenhagen/Langwedel 20:13 (12:7). Die ersatzgeschwächte HSG fand überhaupt nicht ins Spiel und lag nach zehn Minuten 1:4 hinten. Bis zur Halbzeit baute Daverden seinen Vorsprung auf fünf Tore (12:7) aus. Auch danach blieb die erwartete Aufholjagd des Vizemeisters aus. Nach 50 Minuten gelang Iris Krauss das 16:11, am Ende hatten die Gastgeberinnen mit 20:13 die Nase vorn. Beste Torschützin mit sieben Treffern war die Daverdenerin Fenja Hellwinkel. Es war ein gelungenes Abschiedsgeschenk für Trainer Karsten Voigt, der die Mannschaft nach erfolgreichen Jahren verlässt. Neuer Trainer wird wie berichtet Martin Eschkötter.

HSG Verden-Aller II - TSV Intschede II 35:21 (16:13). In der ersten Halbzeit hielt TSV Intschede II gut mit, doch nach dem Wechsel spielte nur noch Verden-Aller II. Für das Team von Trainer Niklas Bodenstab war es der siebte Sieg in Folge. Lohn dafür war noch der Sprung auf den vierten Platz. Nach 45 Minuten stand die Partie 13:13. Durch drei Tore in Folge lag die HSG dann aber zur Pause 16:13 vorn. Im zweiten Abschnitt war vom Gast nicht mehr viel zu sehen. Die Mannschaft von Niklas Bodenstab machte richtig Dampf und führte nach 40 Minuten 21:15. Über ein 29:16 gab es schließlich einen hohen 35:21-Sieg. Im Tor der Gastgeberinnen stand die noch A-Jugendliche Lea Müller, die ihre Sache sehr gut machte. Merle Lühmann erzielte 13 Treffer und war insgesamt 156 Toren erfolgreichste Werferin der gesamten Regionsoberliga.

HSG Stuhr - TSV Morsum II 20:28 (11:14). Der Meister verabschiedete sich mit einem ungefährdeten 28:20 beim Vorletzten. „Wir haben es im letzten Spiel einmal etwas langsamer angehen lassen. Dennoch war unser Sieg nie in Gefahr“, urteilte Morsums Trainer Marco Behrmann, der in der neuen Saison die Hauptverantwortung an Nele Katz weiter gibt, aber als „Co“ bei der Mannschaft bleibt. Der Favorit lag durchweg in Führung. Zur Halbzeit stand es nur 14:11 für den Meister, weil Stuhr sehr gut mitspielte. Nach dem Wechsel kam der Außenseiter sogar bis auf zwei Tore heran, doch dann machte der Landesklassen-Aufsteiger ernst und zog bis zur 45. Minute auf 22:16 davon. Am Ende gab es einen ungefährdeten und standesgemäßen 28:20-Sieg. Beste Morsumer Torschützen waren Mareike Beeneken und Dörthe Schröder mit jeweils fünf Toren.

HSG Phoenix II - HSG Verden-Aller 25:21 (11:8). Zum Abschluss zeigte Verden-Aller nochmals eine ordentliche Leistung und verlor beim Tabellendritten nur knapp. „Wenn wir immer so gespielt hätten, würden wir sicher nicht so weit unten stehen“, meinte Trainer Timo Lütje, der wie berichtet in der neuen Saison die erste Damen des TSV Morsum trainieren wird. Nach 20 Minuten und dem Treffer der starken Kristin Becker führte die HSG Phoenix II knapp mit 9:8. Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Gastgeberinnen aber richtig Dampf und zogen bis zur 40. Minute auf 18:11 davon. Das war natürlich die Entscheidung. Es spricht aber für die gute Moral der Gäste, dass sie nicht aufsteckten, sondern den Rückstand bis zum Schlusspfiff noch verkürzen konnten. Am Ende hieß es auch dank der guten Torhüterleistung von Mona Rechter nur 25:21 für den Tabellendritten. Beste Schützin der HSG Verden-Aller war Kristin Becker mit sechs Treffern. J jho