Naumann peilt die nächste Runde an

Achim/Baden - Keine einfache Aufgabe wartet auf Handball-Oberligist SG Achim/Baden in der 2. Rundes des HVN/BHV-Pokals. Am morgigen Sonnabend (19.30 Uhr) gastiert das Team von Tobias Naumann beim Verbandsligisten TV Neerstedt.

„Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Neerstedt stellt eine sehr stabile 6:0-Deckung mit einem starken Torhüter dahinter. Die gilt es somit auseinander zu spielen“, weiß Naumann um die Qualitäten des letztjährigen Ligarivalen. „Dennoch haben wir natürlich ein klares Ziel vor Augen und wollen in die nächste Runde.“ Nicht von ungefähr bezeichnet der SG-Coach das Duell dann auch als dankbare Aufgabe. „Damit können wir die spielfreie Zeit ganz gut überbrücken, um uns auf die kommenden spannenden Aufgaben in der Liga einzustimmen. Von daher nehmen wir die Partie auch extrem ernst, zumal wir in der Vergangenheit nicht immer gut ausgesehen haben in Neerstedt.“

Personell gibt es auf Seiten des Oberligisten keine großen Probleme. Lediglich Michele Zysk (privat verhindert) steht nicht zur Verfügung. Somit gibt es dahingehend keine Ausreden, die gegen einen Sieg sprechen sollten. J kc