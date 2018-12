Naumann erwartet starken Gegenwind

SG-Trainer warnt vor Schlusslicht Beckdorf / Ausfälle und Fragezeichen

+ Hört Marvin Pfeiffer (l.) in Beckdorf auf die Hinweise von Coach Tobias Naumann? Der SG-Handballer ist mit Rippenprellung fraglich.

Achim - Eines ist für Tobias Naumann ganz wichtig: „Wir müssen die Tabelle ausblenden und dürfen nicht hoffen, dass es ein leichtes Spiel wird. Ich erwarte starken Gegenwind.“ Warnung genug also für seine SG Achim/Baden, die am Sonnabend (19.30 Uhr) zum Duell der Handball-Oberliga beim SV Beckdorf antritt. Jenes Team, dass mit mageren vier Punkten ganz am Ende steht und bei dem Interimstrainer Tobias Hesslein vor zehn Tagen den glück- und erfolglosen Steffen Aevermann abgelöst hatte. Und Hesslein zeigte sich trotz des 21:29 in Bissendorf nicht völlig unzufrieden.