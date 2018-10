Naumann erwartet ein hartes Stück Arbeit

SG ohne Pfeiffer und Rauer gegen Barnstorf

+ Fehlt: Marvin Rauer. J Foto: bjl

Achim/Baden - In der Vergangenheit waren die Duelle gegen die HSG Barnstorf/Diepholz zumeist hart umkämpft. Und auch für das erneute Aufeinandertreffen (Sbd., 19 Uhr) erwartet Tobias Naumann alles andere als einen Selbstgänger. Dabei will sich der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden auch von der aktuellen Tabellensituation der HSG, die aktuell mit 2:8-Punkten nur auf dem drittletzten Tabellenplatz rangiert, nicht blenden lassen. „Das ist für mich nur eine Momentaufnahme und wenig aussagekräftig. Am Ende der Saison wird sich das definitiv relativiert haben“, ist Naumann überzeugt.