Nasraoglu wird Zavelberg beerben

Von: Frank von Staden

Während Sven Zavelberg (l.) und Mirko Lüders (r.) den TSV Achim verlassen werden . . . © Staden, Frank von

Trainerwechsel beim Fußball-Kreisligisten TSV Achim zur neuen Saison: So wird Sven Zavelberg die Blau-Weißen nach sechs Jahren verlassen, als Nachfolger steht Abdu Nasraoglu in den Startlöchern. Das bestätigte der Verein am Montagabend auf Nachfrage.

Achim – Auch Fußball-Kreisligist TSV Achim hat jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt und wird in der kommenden Saison einen neuen Trainer erhalten. Sven Zavelberg, der sich in der sechsten Saison bei den Blau-Weißen befindet, entschied nach eingehenden Gesprächen mit dem sportlichen Leiter Rüdiger Hilbers, „dass es für beide Seiten Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so der Übungsleiter. Sein Nachfolger ist in Achim kein Unbekannter, zur neuen Saison soll Abdu Nasraoglu Zavelberg beerben.

. . . freuen sich Abdu Nasraoglu (r.) und Tim Schwentke auf ihre kommende Aufgabe. © Privat

Nasraoglu kennt die Fußball-Kreisliga und den TSV Achim wie seine Westentasche. Zuletzt unterstützte der 49-Jährige Tim Schwentke beim SV Baden, davor schnupperte er kurz beim SV Hönisch rein. Dort allerdings passte die Chemie einfach nicht. Beim TSV Achim (Nasraoglu: „Das ist mein Verein, dem ich seit 1991 angehöre!“) spielte der Fußball-Trainer zudem schon einmal Feuerwehrmann, als er 2013 die Nachfolge von Thomas Ziegler antrat, er noch auf acht Spieler zurückgreifen konnte und so quasi nur einen Scherbenhaufen vorfand. „Natürlich freut es mich, dass der Verein gleich an mich gedacht hat, als Sven seinen Ausstieg beschlossen hatte. Immerhin verbindet mich unglaublich viel mit dem TSV. Ich war dort ja auch schon 2. Vorsitzender. Und ich kenne die meisten Spieler, die ich einst in der U16-Landesliga trainiert habe. Es wird eine reizvolle Aufgabe, die ich dort mit Tim aufnehme“, verrät Nasraoglu, dass er nicht alleinverantwortlich an der Linie sein wird. So kann er erneut mit Tim Schwentke zusammenarbeiten. Auch der dann als Co-Trainer kommende Schwentke hat eine lange Achimer Vergangenheit, war dort als Spieler sowie auch zwei Jahre als 1. Herrentrainer aktiv. „Wir sind froh, solch ein Paket schnüren zu können“, erklärte Rüdiger Hilbers am Montagabend auf Nachfrage. Nasraoglu ergänzend: „Tim und ich begegnen uns wie schon beim SV Baden auf Augenhöhe, werden gleichberechtigte Partner sein.“

Für den scheidenden Coach Sven Zavelberg ist die Entscheidung der sportlichen Leitung und des Vorstandes um Kai Tietjen eine gute Wahl: „Das passt!“ Der 51-jährige B-Lizenzinhaber hatte sich zu Beginn der Winterpause viele Gedanken gemacht und sich in dieser Hinsicht auch stark mit Hilbers ausgetauscht. „Die letzten eineinhalb Jahre haben doch viel Kraft und Energie gekostet. Zudem hat sich einiges in dieser Zeit verändert, sodass wir zuletzt überzeugt waren, dass beiden Seiten Frischluft guttun würde. Das Team muss jetzt auch einmal eine andere Sichtweise erleben. Das wird einigen in der Mannschaft sicher auch helfen. Mein Augenmerk gilt es jetzt, bis zum Saisonende mit dem Kader alle Ziele zu erreichen, die noch erreichbar sind. Die vergangenen fünf Jahre haben Spaß gemacht, doch nach meiner Aufgabe beim TSV Achim ist es dann Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Ich habe Bock auf eine neue Aufgabe – wenn sie passt. Ob Bezirksliga oder höher, völlig egal!“

Dann übrigens zusammen mit seinem Co-Trainer Mirko Lüders. Der würde, Stand jetzt, Zavelberg zu einem neuen Verein begleiten.