Nano Healy wird Vierter im Großen Preis von Rastede

Der irische Aller-Weser-Reiter Nano Healy, hier auf Cara, wurde in Rastede Vierter im Großen Preis – den Sieg verfehlte er nur um drei Sekunden. © imago

In Rastede ging mit einem großen Tusch das traditionelle Reitturnier zu Ende. Im Springparcours wurde vor allem der Große Preis von Rastede mit Spannung erwartet. In diesem S***-Springen mit Stechen glänzten Nano Healy und Oak Grove’s Clown, die sich am Ende Platz vier sicherten.

Verden – Mit zwei fehlerfreien und schnellen Umläufen konnte sich das Morsumer Duo gegen kopfstarke und internationale Konkurrenz behaupten. Nur rund drei Sekunden fehlten dem jungen Iren und dem neunjährigen Hengst von Cascadello zum Sieg. Im Finale der Mittleren Tour, einem Springen der Klasse S**, erreichte Mylene Nagel (RV Aller-Weser) mit der neunjährigen Oldenburger Stute Makani (Messenger x MV Kolibri) Rang fünf.

Hendrik Baumgart im Dressur-Finale Sechster

Das Finale im Dressurviereck war der Grand Prix, eine Dressurprüfung der Klasse S***, in der Hendrik Baumgart und Qudamm eine starke Vorstellung ablieferten. Der Aller-Weser-Reiter und der neunjährige Hannoveraner Wallach von Quaterback (Friedensfürst) erreichten Platz sechs. In einer Reitpferdeprüfung konnte sich außerdem Julian Fetzer vom RV Aller-Weser mit einer Wertnote von 8,6 und 8,3 auf Just Diamond und Lord Extra über die Plätze zwei und drei freuen.

Beim Turnier des Dressurreiterclubs Brunshausen schnappten sich Elske Marei Pilzner und die neunjährige Hannoveraner Stute Bond Girl (Bretton Woods x MV For Compliment) den Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse M*. Mit einer Wertung von 7,7 ging der Treffer sicher an die Reiterin vom RV Graf von Schmettow.

Elske Marei Pilzner siegt in Brunshausen

Außerdem konnte sich Daniela Pohlig auf Lightning einen dritten Platz in der S**-Dressur sichern. Im St. Georg Special* belegte das Aller-Weser Duo Rang vier. Anett Müller (RV Graf von Schmettow) und Bellheim wurden Vierte in einer gut besetzten Dressurpferdeprüfung der Klasse A.

Jessica Lynn Thomas in Springe top

In Springe gewann Jessica Lynn Thomas eine Reitpferdeprüfung. Die Schwedin, die für den RV Aller-Weser reitet, stellte den dreijährigen Hannoveraner Wallach Sparky (Secret x MV Dr. Watson) vor und erhielt eine Wertnote von 8,4. Mit ihrem zweiten Pferd Viva Vitalia, einer vierjährigen Hannoveraner Stute von Vitalis (MV St. Moritz), war Jessica Lynn Thomas mit einer 8,2 in der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs erfolgreich.

Jennifer Kuhlmann und Daria schnappten sich beim Turnier des RFRV Thönse den zweiten Platz in einem A**-Springen. Das Duo vom RV Graf von Schmettow blieb fehlerfrei. Sina Wesemann startete beim Trakehner Bundesturnier mit ihrem 13-jährigen Wallach Levano. Für den RV Alte Aller Langwedel Daverden erreichte sie im A*-Springen Rang drei. Im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse A** wurde das Duo Fünfter. kk