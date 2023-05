Nano Healy weiter in der Erfolgsspur

Auch in Cottbus präsentierte sich Springreiter Nano Healy in beindruckender Form. © Wächter

Nano Healy legte mit seinem nächsten Treffer auf höchstem Niveau nach, denn der junge Ire konnte am Pfingstwochenende in Cottbus ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* für sich entscheiden. Im Sattel der achtjährigen Stute Fearless (For Pleasure x MV Diamant de Semilly) blieb der Reiter, der am Stall von Hilmar Meyer in Morsum tätig ist, in beiden Runden fehlerfrei und entschied die Prüfung mit fast fünf Sekunden Vorsprung für sich.

Verden – „Fearless hat eine tolle Leistung gezeigt und für ein super Wochenende gesorgt“, befand der Siegreiter im Anschluss. Erfolgreich war das Duo nämlich auch im S**-Springen mit Stechen, in dem sie den fünften Platz belegten. Nano Healy konnte sich außerdem über hochkarätigen Zuwachs freuen, denn seit Kurzem hat er mit Oak Grove’s Clown ein Pferd unter dem Sattel, mit dem er in diesem Wettbewerb und im M**-Springen Siebter werden konnte. Ebenso wie Oak Grove’s Clown stellte er für das Gestüt Eichenhain auch Oak Grove’s Odyssey vor, mit der er im Barrierespringen der Klasse S* einen starken dritten Platz und im S*-Springen mit Stechen einen guten sechsten Rang belegte. „Ich freue mich sehr, mit Oak Grove’s Clown und Oak Grove’s Odyssey zu starten. Ich bin sehr zufrieden mit unserem ersten Turnierauftritt und freue mich auf die Zukunft mit den beiden Pferden“, so Nano Healy weiter, der mit seinem Erfolgspferd Oak Grove’s Americana am kommenden Wochenende für Irland einen Nations Cup bestreiten wird.

Weitere Erfolge durch die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden gab es beim Klein Varlinger Pferdefestival. Für den RV Aller-Weser war Philipp Baumgart siegreich, der mit dem sechsjährigen Oldenburger Wallach Balisto (Balou du Rouet x MV Calido) ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse L vor Brianne Beerbaum (RV Aller-Weser) und Que Beau gewann. Brianne Beerbaum und der Westfalen Wallach konnten sich aber im M*-Springen über Platz vier freuen. Mit dem Sieg im Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* gab es einen Aller-Weser-Doppelsieg, denn hier setzte sich Julie Mynou Diederichsmeier auf der 12-jährigen Oldenburger Stute Choccoloca (Cador x MV Calato) nach zwei fehlerlosen und schnellen Runden gegen Gabriele Heemsoth und Happinez durch. Vierte und fünfte wurde Mylene Nagel mit Historia und Makani.

In einer Springpferdeprüfung der Klasse L belegte Nadine Wahlers auf Bold Type für den RV Aller-Weser Rang vier, den auch Vereinskollegin Amanda Isaksson auf Corona erreichte. Außerdem belegte Nadine Wahlers mit Cembra Platz zwei in einem A*-Springen für Nachwuchspferde und Platz vier auf A**-Level. Diesen vierten Rang musste sie sich allerdings mit Amanda Isaksson und Oliver Ross teilen, die Kalista und Crunch der Elf vorgestellt hatten. Julius Meyer vom Verdener Schleppjagd-RV und Rieke Allermann vom RV Graf von Schmettow sicherten sich mit Stakakini und Cajetan im L-Springen die Plätze drei und vier. Amelie Baumgart (RV Aller-Weser) wurde auf Bandit Fünfte in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L. Außerdem schnappte sie sich im M*-Springen mit Argentino Platz zwei. Hier belegte ihre Schwester Isalie Baumgart mit ihrer Stute Hamburg Rang vier. Das gilt auch für Oliver Ross und Otto de la Roche. Isalie Baumgart war dafür im S*-Springen umso erfolgreicher, denn gemeinsam mit der Schimmelstute wurde sie hier Zweite. Vereinskollegin Bettina Bemmann und Birdie wurden Dritte im M*-Springen. Amanda Isaksson und Chapeau belegten im selben Wettbewerb Platz vier. In einem weiteren Springen der Klasse A** erreichte Anna-Sophie Syring (RG Klein Hollen) auf Carry’s Milago Platz drei. Für Lea Abramowsky (RC Hagen-Grinden) und Chicaria sprang im L-Springen Platz fünf heraus. Auf Kaidan wurde sie Siebte. Noch besser lief es für Hedda Roggenbuck vom RV Aller-Weser, die ebenfalls im L-Springen auf Charrera Platz zwei erreichte. Kimberly Yu-Tien Liu (RV Aller-Weser) wurde in einem Wettbewerb derselben Klasse auf Nino Ice Fünfte. kk