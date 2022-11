Springreiten: Nano Healy träumt von Olympischen Spielen

Ein Ire hat Americana als Lieblingspferd: Nano Healy mit seiner Kämpferin, „die ein großes Herz hat.“ © Kaschek

Schon nach neun Monaten in Deutschland reitet Nano Healy auf der Erfolgswelle. Das 24-jährige Ire aus dem Stall von Hilmar Meyer in Morsum steht kurz vorm Erreichen des Goldenen Reitabzeichens, das er bereits am Sonnabend bei den Hannoveraner Springpferde-Masters in Verden einsacken kann. Auf lange Sicht träumt das Talent vom Start bei Olympischen Spielen.

Verden – Nano Healy reitet von Sieg zu Sieg. Der junge Ire gewann erst kürzlich erneut auf allerhöchstem Niveau und will in Verden den Sprung zum Goldenen Reitabzeichen schaffen. Dafür braucht der 24-Jährige, der erst seit Februar in Deutschland tätig ist, zehn Siege in einem Springen der Klasse S. Nur ein Treffer fehlt ihm noch. Maßgeblich an seinem Erfolg beteiligt ist Hilmar Meyer, der Nano Healy den Weg nach Deutschland und damit auch an die Spitze des Reitsports ebnete.

Aufgewachsen ist der talentierte Reiter in Mullingar, etwa eine Stunde von der irischen Hauptstadt Dublin entfernt. Schon von Kindesbeinen an saß er im Sattel. „Ich bin in einer pferdebegeisterten Familie aufgewachsen. Wir hatten immer Pferde zu Hause“, erklärt Nano Healy.

Nano Healy von der Atmosphäre begeistert

Wie viele andere Talente von der Grünen Insel wollte der 24-Jährige schon immer gerne nach Deutschland, um sich dort noch weiter zu verbessern. Über einen befreundeten Springreiter hörte er im vergangenen Winter von einer freien Stelle bei Hilmar Meyer in Morsum und bewarb sich sofort.

In Deutschland begeistert Nano Healy vor allem die Atmosphäre auf den Turnieren. „Hier wird großer Sport geboten“, findet er. Ein paar Worte Deutsch hat er auch schon gelernt. Die Arbeit mit den Pferden nimmt natürlich einen großen Teil der Zeit des jungen Mannes ein, der dadurch wenig Gelegenheiten zum Büffeln hat. Um die acht Pferde kümmert sich Nano Healy auf der Anlage von Hilmar Meyer täglich.

Americana ist mein Lieblingspferd im Stall. Sie ist eine Kämpferin und hat ein großes Herz.

Der hat mit der Auswahl seines neuen Schützlings erneut ein richtig gutes Händchen bewiesen, denn Nano Healy könnte der zehnte Reiter sein, der es unter seiner Regie schafft, diese begehrte Auszeichnung zu holen. Eine Leistung, die zumindest in Niedersachsen, wenn nicht sogar deutschlandweit einzigartig ist. „Nano Healy hat ein unglaubliches Einfühlungsvermögen und kann sich wahnsinnig schnell auf jedes einzelne Pferd einstellen. Er hat so viel Gefühl und das ist etwas, das man nicht lernen kann. Das hat man oder das hat man nicht“, findet der erfahrene Ausbilder.

Bewiesen hat Nano Healy dieses Gespür bereits mit der Stute Oak Grove’s Americana, einer elfjährigen Stute von Aganix du Seigneur (MV Heartbreaker). Das Besondere an der Verbindung zwischen den beiden ist, dass Americana auf einem Auge blind ist und mit Nano Healy wieder Vertrauen gefasst hat, auf höchstem Level anzutreten. „Americana ist mein Lieblingspferd im Stall. Sie ist eine Kämpferin und hat ein großes Herz“, erklärt er. Diese Verbindung ist auch Hilmar Meyer aufgefallen: „Bei Nano ist Americana die Nummer eins. Dieses Pferd ist wirklich etwas Besonderes.“

Doch auch Chandor (Comme il Faut x MV Almox Prints) hat es dem Nachwuchstalent angetan. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, lacht er, denn der 12-jährige Westfale ist erst seit Kurzem im Stall. Trotzdem hofft der Ire, mit dem Hengst zu einem guten Team zusammenzuwachsen, das auf höchstem Niveau antreten wird.

Nano Healy will in Verden Abzeichen einsacken

„Ich liebe das Adrenalin beim Springreiten. Man muss tun, was einem Spaß macht, und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als jeden Tag im Sattel zu sitzen. Ich möchte so gut werden wie möglich. Es wäre ein großer Wunsch, einmal bei den Olympischen Spielen anzutreten“, so der Ire. Bevor dieser große Traum angepackt wird, steht zunächst ein Meilenstein für den jungen Reiter an – da Goldenen Reitabzeichen, das er bis zum Ende des Jahres erreichen will: „In Irland gibt es keine vergleichbare Auszeichnung. Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, das Goldene Reitabzeichen zu bekommen.“

Zunächst stehen für das Team aus Morsum die Hannoveraner Springpferde-Masters von diesem Donnerstag an bis Sonnabend in der Verdener Niedersachsenhalle an. Am Schlusstag findet dort mit der Master-Springprüfung der Klasse S* mit Stechen das Highlight des Turniers statt, an dem auch der Ire teilnehmen wird. Dort muss er gegen seinen Ausbilder Hilmar Meyer antreten. Außerdem hofft man in Morsum auf eine Qualifikation für ein wichtiges Turnier in Polen. Dort könnte es ebenfalls noch klappen, die zehn Siege vollzumachen.

