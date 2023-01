Goldenes Reitabzeichen: Nano Healy ist am Ziel der Träume

Jetzt hat der das Goldene Reitabzeichen: Nano Healy holte in Neustadt/Dosse mit Oak Grove‘s Americana seinen zehnten Sieg auf höchstem Niveau. © Wächter

Das Goldene Reitabzeichen ist eine der höchsten Auszeichnungen, die im Reitsport vergeben wird. Für viele Aktive bleiben zehn Siege auf höchstem Niveau aber immer ein Traum. Nicht so für Nano Healy, der im Rahmen des internationalen Springturniers in Neustadt/Dosse im wahrsten Sinne des Wortes auch diese Hürde nahm.

Verden – Der junge Ire, der in Morsum am Stall von Hilmar Meyer tätig ist, gewann schon am ersten Turniertag die zweite Abteilung im Preis des Gestüt Bonhomme, eines internationalen Springens nach Fehlern und Zeit, das über eine Hindernishöhe von bis zu 1,40 Meter ausgetragen wurde. Dieser fehlerlose Sieg gelang dem 24-Jährigen im Sattel von Oak Grove’s Americana, einer 12-jährigen Stute von Aganix du Seigneur, die sich bereits in der Vergangenheit auf diesem hohen Niveau bewährte und das Lieblingspferd des talentierten Reiters ist.

„Ich bin so stolz auf die Leistung von Americana und darauf, dass wir uns in einem Feld mit mehr als 100 Startern durchsetzen konnten. Außerdem war es natürlich toll, dass mir der noch fehlende Sieg zum Goldenen Reitabzeichen mit der Stute gelungen ist“, so der glückliche Nano Healy im Anschluss an das Turnier.

Verliehen wird das Goldene Reitabzeichen nun voraussichtlich im Rahmen der Löwen Classics in Braunschweig, die Anfang März 2023 ausgetragen werden. Einmal mehr konnte sich so ein Schützling von Hilmar Meyer mit der begehrten Auszeichnung belohnen.

Julie Mynou Diederichsmeier erfolgreich

In der ersten Abteilung dieses Springens belegte zudem Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) mit der Oldenburger Stute Choccoloca Platz drei. Ihre Schwester Mylene Nagel (RV Aller-Weser) schnappte sich auf Look at me Platz fünf.

Julie Mynou Diederichsmeier aber war es, die am Ende ebenfalls feierte: Die erfahrene Reiterin holte sich auf Quick and fly, einer 12-jährigen Hannoveraner Stute von Quaid, den Sieg im Preis der Vermögensverwaltung Herbert Ulonska, einem der Highlights des Wochenendes. In dem internationalen Springen mit Stechen (Hindernishöhe bis zu 1,45 Meter) flog das Paar mit wenigen Zehntelsekunden zum Sieg.

Nano Healy krönte sein erfolgreiches Wochenende mit weiteren Platzierungen, denn er konnte sich mit Fearless, einer achtjährigen Stute von For Pleasure, in einer weiteren FEI-Prüfung für sieben- und achtjährige Pferde (Hindernishöhe bis zu 1,35 Meter) Platz drei sichern. Im Finale, einer internationalen Zwei-Phasen-Springprüfung, schnappten sich die beiden sogar noch Platz zwei. Mit seiner Americana gelang ihm im weiteren Verlauf des Turniers zudem noch ein vierter Platz im Preis der Deutsche Kreditbank AG, einem internationalen Springen mit zwei Umläufen. Nur etwas mehr als eine Sekunde trennte das Traumduo hier vom Sieg.

Alexa Stais verpasst Sieg nur knapp

Bei den sieben- und achtjährigen Pferde startete auch Alexa Stais aus Thedinghausen, die auf dem achtjährigen Oldenburger Wallach Cornet’s Pezi (Cornet Obolensky x MV Böckmann’s Lord Pezi) zunächst Achte wurde. Im zweiten Durchgang belegte das Paar nach einer abermals fehlerfreien Runde Rang zwei. Im Finale der siebenjährigen Pferde, dem Preis der Sportpferde Benjamin Wulschner, einem internationalen Zwei-Phasen-Springen, holte Alexa Stais mit dem siebenjährigen Oldenburger Wallach Conthindo (Conthinder x MV Vivant) Platz drei. Hier fehlte nur rund eine Sekunde zum Sieg. kk