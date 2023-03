Reiten: Nano Healy glänzt in Paris als Zweiter

Teilen

Was für ein Erfolg: Nano Healy wurde in Paris als Zweiter ausgezeichnet. © privat

Riesen-Erfolg für Nano Healy in Paris: Der Reiter aus dem Morsumer Meyer-Stall belegte bei einem internationalen Turnier in einem Zwei-Phasen-Springen Platz zwei. Den Sieg verpasste er im Stechen fehlerfrei nur um weniger als eine Sekunde.

Morsum – Dank seiner tollen Leistung bei den Veolia Classics in Braunschweig vor rund zwei Wochen konnte sich Nano Healy für ein internationales Springturnier in Paris qualifizieren. Der junge Ire, der nun schon rund ein Jahr am Stall von Hilmar Meyer in Morsum tätig ist, startete in Frankreich mit Oak Grove’s Americana, einer 12-jährigen Stute von Aganix du Seigneur (MV Heartbreaker).

In dem Zwei-Phasen-Springen, das sich an U25-Nachwuchsreiter richtete, schnitt das Paar aus dem Kreis Verden grandios ab, denn die beiden belegten nach einem fehlerfreien Ritt im Stechen Platz zwei. Etwas weniger als eine Sekunde trennten Nano Healy und Oak Grove’s Americana vom Sieg.

Rang zwei auch im Teamspringen

Doch damit nicht genug: Am letzten Turniertag konnte Nano Healy sich gemeinsam mit seinem Landsmann Seamus Hughes-Kennedy noch den zweiten Platz im Teamspringen sichern. Im Sattel seiner Fuchsstute zeigte der 24-jährige erneut zwei Umläufe ohne Fehlerpunkte. „Es ist unglaublich, an einem Turnier wie diesem teilzunehmen und das mit einem außergewöhnlichen Pferd wie Americana. Diese Möglichkeit bedeutet mir eine Menge“, so Nano Healy nach seinem sensationellen Abschneiden. kk