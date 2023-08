Nano Healy gewinnt zum Auftakt

Hat allen Grund zur Freude: Nano Healy. © kk

Nano Healy reitet weiter in der Erfolgsspur. In Steimbke feierte der Ire den nächsten Sieg.

Morsum – Der Auftakt des Springturniers auf Klein Varlingen in Steimbke endete mit einem Sieg für den Kreis Verden, denn Nano Healy setzte sich am Mittwoch in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** durch. Der Ire, der am Morsumer Quartier von Hilmar Meyer tätig ist, sicherte sich auf A Kind Of Magic, einem fünfjährigen Zangersheider Sportpferd von Aganix du Seigneur (MV Premium de Laubry) mit einer Wertnote von 8,70 den Sieg in der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs. Mit seinem zweiten Pferd Ferlin konnte sich Nano Healy außerdem Platz vier der Prüfung schnappen.

Zuvor wurde Rieke Allermann vom RV Graf von Schmettow im Youngster-A*-Springen Zweite. Gestartet war sie auf Dr. Trüffel, einem vierjährigen Hannoveraner Wallach. Für Nano Healy ging der Erfolg am Donnerstagvormittag weiter, denn er belegte im Sattel von Comanche Platz zwei in der Springpferdeprüfung der Klasse L. Für die Vorstellung mit der fünfjährigen Holsteiner Stute gab es von den Richtern eine Wertnote von 8,30.