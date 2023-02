Reiten: Morsumer Nano Healy feiert gelungenes Saison-Debüt

Teilen

Ein Abwurf – und Rang 18 im Highlight des Turniers in Neumünster: Nano Healy und Oak Groves Americana. Zuvor hatte der Morsumer schon Platz drei belegt. Archiv © Wächter

Dieser Start lässt auf einen erfolgreichen Saisonverlauf hoffen: Nano Healy belegte mit Oak Groves Americana beim Highlight des Turniers in Neumünster nach einem Abwurf den 18. Platz. Zuvor hatte der Reiter aus Morsum in einem Qualifikationsspringen als Dritter den Sieg nur knapp verpasst.

Verden – In Neumünster standen die VR Classics auf dem Programm – ein Turnier, das regelmäßig mit einem internationalen Starterfeld glänzt. Es wurden Springen bis auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen, die sämtliche Prominenz im Sattel anlockten. Aus dem Kreis Verden stellten sich Nano Healy, Stephan Dubsky und Julie Mynou Diederichsmeier dieser hochkarätigen Konkurrenz.

Im Preis der Turnier- & Reitsportgemeinschaft Holstenhalle Neumünster e.V., einem CSI3* auf Strafpunkte und Zeit, das gleichzeitig als Eröffnungsspringen galt, erkämpfte Julie Mynou Diederichsmeier sich für den RV Aller-Weser im Sattel von der 12-jährigen Hannoveraner Stute Quick and Fly (Quaid x MV Balou du Rouet) einen starken vierten Platz. Nur rund zwei Sekunden trennte das fehlerfreie Duo vom Sieg.

Stephan Dubsky startete im CUP der SWN, einem Punktespringen der Klasse S* mit Joker und mit Kostüm und holte mit Pedro, einem achtjährigen Oldenburger Wallach von Pik Labionics Platz sechs.

In der ersten Qualifikation zum Theurer Trucks 2GO Youngster-Cup, einem CSI-YH1* startete Nano Healy aus Morsum, der am Stall von Hilmar Meyer tätig ist. In dieser internationalen Springprüfung auf Strafpunkte und Zeit für sieben- bis achtjährige Pferde belegte der junge Ire auf der Stute Fearless (For Pleasure x MV Diamant de Semilly) Platz drei. Erneut präsentierte damit ein Verdener Duo einen fehlerlosen Durchgang, der nur aufgrund von rund zwei Sekunden nicht mit dem Sieg belohnt wurde.

Greta Deckert gewinnt Dressur in Buchholz

Nano Healy ging mit seiner 12-jährigen Stute Oak Grove’s Americana (Aganix du Seigneur x MV Heartbreaker) zum ersten Mal in eine internationale Weltranglisten-Springprüfung mit zwei Umläufen. Der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken war das Highlight des Turniers. Nach einem Abwurf im ersten Durchgang belegte das Paar Platz 18 der Gesamtwertung. Trotzdem war das natürlich ein tolles Debüt für Nano Healy und Oak Grove’s Americana, die im weiteren Saisonverlauf sicherlich noch einmal die Chance haben werden, sich auf diesem hohen Niveau zu beweisen.

In Buchholz beim Turnier des RSG Royal Rosengarten gewann Greta Deckert für den RV Aller-Weser sicher eine Dressurprüfung der Klasse L*. Die Richter belohnten ihre Performance auf Humpfry-Me (Halifax x MV Dressman) mit der Wertnote 7,5. kk