Nano Healy eilt von Erfolg zu Erfolg

Nano Healy und Stak Cornet präsentieren sich derzeit in Topform. © Wächter

Schon zum Auftakt des Turniers auf Klein Varlingen in Steimbke war es Nano Healy, der sich mit einem Sieg ins Gespräch brachte. Der junge Ire aus Morsum sicherte sich im Sattel seines Schimmels Stak Cornet abschließend aber auch das Hauptereignis des Wettbewerbswochenendes, ein S*-Springen mit Stechen.

Verden – Nur sieben der über 30 gestarteten Reiter/Pferde-Paare schafften es in den finalen Umlauf, darunter Nano Healy und der neunjährige Oldenburger Wallach von Stakkato (MV Cornet Obolensky). Mit fast einer Sekunde Vorsprung und einer fehlerfreien Vorstellung setzte sich das Duo am Ende gegen Mylene Nagel und Makani vom RV Aller-Weser durch. „Ich reite Stak Cornet nun seit einem Jahr und konnte mit ihm auch schon beim Hamburger Springderby an den Start gehen. Er ist ein tolles Pferd mit einem großen Herzen“, so Healy nach dem Sieg. Schon am Tag zuvor überzeugte Nano Healy im M*-Springen, denn hier belegte er auf Humberto Ask Platz zwei. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung freute Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) mit Charrera über Platz zwei. Bettina Bemmann und Lux wurden Vierte. Neben diesen beachtenswerten Erfolgen gab es noch weitere gute Ergebnisse der Verdener Reiter und Reiterinnen. Mylene Nagel wurde auf Caluna Dritte in einem Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse M*. Im Zwei-Phasen-Springen der Klasse L ging Antonia Rischer für die RG Berkelsmoor an den Start und sicherte sich mit Idabella Platz zwei. Mayleen Wolf überzeugte mit einem Sieg im E-Stilspringen. Die Reiterin vom RV Hülsen-Aller und ihre 13-jährige Stute Nanja (von Seiron) bekamen für ihre Darbietung eine Wertnote von 8,20.

Greta Heemsoth derzeit nicht zu stoppen

Greta Heemsoth ist ebenfalls nicht zu stoppen, denn die Aller-Weser-Reiterin siegte in Elmlohe in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L mit dem Wallach Santos und der beeindruckenden Wertnote von 8,90. In der M*-Dressur punktete ihre Vereinskollegin Dr. Nicole Deinzer, die mit Delaney’s Benchmark Vierte wurde. Yasmin Dittrich (RV Graf von Schmettow) und Carlos erreichten im Stilspringen der Klasse A** Platz vier. Im Punktespringen der Klasse L startete Ann-Kathrin Meyer von der RG Berkelsmoor mit Let’s Dance und schnappte sich einen tollen zweiten Platz. In Stelingen konnte sich Mailin-Sophie Meyer vom RC Hagen-Grinden mit ihrer Stute Casablanca über Platz zwei im A**-Springen freuen. Im Sattel von Cantana belegte sie im Springen mit steigenden Anforderungen auf A**-Level Platz zwei.

Mylene Nagel war in Maasen-Sulingen erfolgreich. Die Aller-Weser-Reiterin gewann auf der fünfjährigen Hannoveraner Stute Campina (von Cornet Obolensky) eine Springpferdeprüfung der Klasse L. Ihre Schwester Julie Mynou Diederichsmeier belegte in diesem Wettbewerb auf Quateros Platz drei. Sie konnte sich mit Tiffany im Youngsters-A**-Springen aber über Platz zwei freuen. Sina Wesemann gewann dort für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden auf Levano, einem 13-jährigen Trakehner von Hirtentanz (MV Star Regent), ein Punktespringen der Klasse A**. Vereinskollegin Lea Hoffmann war ebenfalls siegreich. Mit Carlotta, einer achtjährigen Hannoveraner Stute von Castellano (MV Rabino), gewann sie ein Stilspringen der Klasse E mit Stechen. Zudem konnte sich die Verdenerin Jana Schoupal auf ChaCha Platz zwei im L-Springen holen. Im Dressurviereck holte Anna-Lena Barnig (RG Klein Hollen) mit Blickfangs Bobby in einer A*-Dressur Rang vier. kk