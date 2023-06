Nano Healy drückt dem Turnier seinen Stempel auf

Teilen

Im Amateur-Springen der Klasse M* erfolgreich: Lea Abramowsky auf Kaidan. © Wächter

Vier Tage lief in Langwedel das Traditionsturnier „Polo meets Showjumping“, eine Kooperation des Polo Club Hagen-Grinden und RS Hagen-Grinden. Am Samstag stand mit dem Springen der Klasse S* das eigentliche Highlight der Veranstaltung an, in dem es einen Heimsieg für den Kreis Verden zu feiern gab. Abermals war es Nano Healy, der mit Fearless, einem achtjährigen französischen Reitpferd von For Pleasure (MV Diamant de Semilly) erfolgreich war.

Hagen-Grinden – Fast hätte es für den Iren, der in Morsum am Stall von Hilmar Meyer tätig ist, sogar zu einem Doppelsieg gereicht, denn mit seinem zweiten Pferd Stak Cornet schnappte er sich Platz drei. „Polo meets Showjumping ist ein tolles Turnier, die Atmosphäre hat mir richtig gut gefallen. Ich bin zum ersten Mal dabei und natürlich sehr zufrieden mit dem Abschneiden meiner Pferde“, so Nano Healy. Schon zuvor hatten er und Fearless die zweite Abteilung des M*-Springens für sich entschieden, damit avancierte Healy zum „Mann des Tages“. In der ersten Abteilung dieses Wettbewerbs erreichte er im Sattel von Baloutina nämlich noch Platz drei hinter Cara-Luisa Heicke und Koko Loko (Quasimodo van de Molendreef x MV C-Indoctro) von der RSG Eschede. Das zweite S*-Springen des Tages, das zur Horze FAB Cup-Amateur–Tour gehört, ging an Michelle Mielke vom RV Der Montagsclub und den achtjährigen Holsteiner Wallach Crunchcake (Crunch x MV Cor de la Bryere). Einen tollen Erfolg erzielte Lea Abramowsky, die für den gastgebenden Verein im Amateur-Springen der Klasse M* auf Kaidan nach einem fehlerfreien Ritt Platz zwei erreichte. Nur der Brite Henry Cohen und seine Stute D’Arcy (Diathago x MV Arpeggio) waren schneller.

Ire triumphiert auf Fearless bei „Polo meets Showjumping“

Der Sonntag startete mit einem Heimsieg im E-Springen, denn für den Kreis Verden setzte sich Swana Wölke vom RV Alter Aller Langwedel-Daverden durch. Sie war mit Indian Summer, einer siebenjährigen Hannoveraner Stute von Icare D’Olympe (MV Rabino) erfolgreich. Außerdem schnappte sich Aller-Weser-Reiterin Amanda Isaksson den Treffer im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse L. Im Sattel des 13-jährigen Hannoveraners Chapeau (Concetto x MV Calido) flog sie als schnellste fehlerlos durch den Parcours. Der heimliche Höhepunkt des Turniers, das Charity-Springen der Klasse M*, das traditionell zugunsten des Kinderhospiz Löwenherz ausgetragen wird, ging an Kathrin Herfort vom Wurster Reitclub und den neunjährigen Oldenburger Wallach Cassedy (Cellestial x MV Celano). Im abschließenden M**-Springen kam Bernd Rubarth zum Zug, der für den RV Sottrum angetreten war. Der erfahrene Reiter und sein 13-jähriger Hannoveraner Wallach Valtino (Valentino x MV Cuvee Charlie) verwiesen mit diesem Coup Tim Köhler aus Emtinghausen und seine beiden Nachwuchspferde Cubidoo und Cayo auf die Plätze zwei und drei.

Auf dem Polo-Platz ging am Sonntag der Bremer Polo-Cup in einem spannenden Finalspiel zwischen Los Azules und dem Team Oeningstedt zu Ende. Am Ende lautete das Ergebnis 7:4,5. Im Spiel um Platz drei musste sich das gastgebende Team des Polo Club Hagen-Grinden gegen Callanaish geschlagen geben.

Organisatorin Kassandra Mohr zieht ein positives Fazit

Für ein buntes Rahmenprogramm bei bestem Sommerwetter sorgte die Showeinlage der Hundeschule Canis unter der Leitung von Marcus Wolff mit dem Motto „crazy fly’n dogs“, die den Zuschauern die Wartezeit auf dem Hauptplatz versüßten. Für großen Zuspruch sorgte auch das erste Hobby Horsing-Turnier, für das rund 70 Nennungen eingegangen waren. Im Mächtigkeitsspringen überwand Charlotte Pfuhl mit ihrem Pferd Ruby eine beeindruckende Höhe von 1,20 Meter. „Das ganze Wochenende herrschten beste Bedingungen für tollen Sport. Das Wetter hat auch bis zum Schluss mitgespielt. Auch von den zahlreichen Zuschauern gab es positives Feedback und unser Konzept hat großen Zuspruch erfahren. Nun können wir schon mit den Planungen für das nächste Jahr starten. Ein großer Dank geht an die Sponsoren und die vielen fleißigen Helfer, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre“, zog Kassandra Mohr vom RC Hagen-Grinden das Fazit. kk