Nano Healy brilliert in Stockholm

Hatten allen Grund zur Freude nach einem starken Auftritt beim internationalen Turnier in Stockholm: Springreiter Nano Healy und Hilmar Meyer. © Wächter

Nach dem großen Triumph beim Sottrumer Sommerturnier ging es für Nano Healy nach Schweden, wo er in Stockholm im Olympiastadion international für Irland am Start war.

Morsum – Abermals konnte sich der 24-jährige, der am Stall bei Hilmar Meyer in Morsum beschäftigt ist, behaupten und startete im Sattel von Oak Grove’s Clown, einem neunjährigen Hannoveraner von Cascadello (MV Balou du Rouet) im CSIU25, einem Zwei-Phasen-Springen mit einer Hindernishöhe von 1,45 Meter. Schon am ersten Turniertag belegte das Verdener Paar nach einem fehlerlosen Ritt Platz sechs. Auch am Samstag, dieses Mal allerdings bereits über 1,50 Meter, gelang Healy ein Umlauf ohne Strafpunkte, der ihm abermals Platz sechs einbrachte. So richtig krachen ließen es die beiden dann aber im finalen Grand Prix, denn dort erreichten sie Platz drei. „Es war ein tolles Wochenende. Oak Grove’s Clown sprang an allen Tagen fehlerfrei“, so Nano Healy.

Beim Springturnier in Lemwerder auf dem Hof Sosath belegte Annina Nordström aus Thedinghausen auf Cas-Pamina Platz zwei in einem M*-Springen. Aller-Weser-Reiterin Bettina Bemmann und Birdie erreichten in einer weiteren Prüfung auf diesem Niveau Platz fünf. Christine Mahncken vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden startete beim Weyher Mittsommerturnier und erreichte im A*-Springen auf Nika Platz zwei. Im E-Springen waren Louisa-Marie Fleischer und Candy vom RV Aller-Weser diesen beiden allerdings voraus und belegten vor Christine Mahncken und Nika Platz zwei. Im Stilspringen der Klasse E wurde Swana Wölke (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) auf Indian Summer Platz zwei. In den Youngster-Prüfungen waren Mailin Quast und Dexter für den RV Aller-Weser im L-Springen erfolgreich und sicherten sich Platz vier. kk