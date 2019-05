Ein nahezu perfekter Auftritt

Uphusen demontiert Hagen/Uthlede mit 7:0

+ © häg Da war die Freude groß: Nach dem frühen 1:0 bejubeln Philipp-Bruno Rockahr, Nils Laabs, Viktor Pekrul und Kevin Artmann (von rechts) die Uphuser Führung. © häg

Uphusen - Von Kai Caspers. Schon vor dem Anpfiff hatte es die ersten Probleme beim FC Hagen/Uthlede gegeben. Verantwortlich dafür waren die grünen Trikots. Da Gastgeber TB Uphusen in blau spielt, mussten die Gäste nach Intervention von Schiedsrichter Rene-Alexander Rose (Braunschweig) für Ersatz sorgen. Somit begann die Partie in der Fußball-Oberliga auch mit einer Verspätung von zehn Minuten. Das war für den FC jedoch das kleinste Übel. Denn was die Hagner in den 90 Minuten über sich ergehen lassen mussten – das tat schon weh. Auch in der Höhe verdient feierte der TB Uphusen einen 7:0 (3:0)-Kantersieg und machte damit den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.