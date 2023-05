Nächster Sieg für Julie Mynou Diederichsmeier

Teilen

Julie Mynou Diederichsmeier präsentiert sich weiterhin in glänzender Verfassung. Auf ihrer Stute Quick and Fly gewann sie ein internationales Springen in Redefin. © Wächter

Auch am vergangenen Wochenende waren die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden erfolgreich auf diversen Turnieren unterwegs.

Verden – Das Redefiner Pferdefestival lockt mit seinen international ausgerichteten Prüfungen regelmäßig einige der besten Reiter und Reiterinnen der Welt an. Mit dabei war auch Julie Mynou Diederichsmeier, die bereits mit einigen Siegen in die Saison startete. Die Reiterin vom RV Aller Weser setzte ihre Serie fort und dominierte so auch in Mecklenburg-Vorpommern ein internationales Springen mit Stechen, das als CSI3* ausgeschrieben war.

Im Sattel der 12-jährigen Hannoveraner Stute Quick and Fly (Quaid x MV Balou du Rouet) sicherte sich Julie Mynou Diederichsmeier nach zwei fehlerfreien Umläufen den Sieg in diesem Wettbewerb, der als zweite Qualifikation für die Große Tour galt. Schon im ersten Umlauf hatte das Verdener Duo nach einer souveränen Vorstellung geglänzt und Platz 12 erreicht. Auf Choccoloca schnappte sich Diederichsmeier in der ersten Qualifikation zur Mittleren Tour (CSI3*), einer internationalen Springprüfung auf Fehler und Zeit, Platz drei. Im Finale, einem Zwei-Phasen-Springen auf CSI3-Niveau, sprang für das Paar nach zwei Durchgängen ohne Strafpunkte sogar Platz zwei heraus. Nano Healy aus Morsum war ebenfalls am Start und platzierte sich mit der Stute Fearless im CSIYH1* für sieben- bis achtjährige Pferde. Der Ire erreichte zunächst Platz fünf in der ersten und Rang 10 in der zweiten Qualifikation. Das Finale beendeten Nano Healy und Fearless dann auf einem starken sechsten Platz.

In Wagenfeld gelang Tim Köhler mit seinem erst sechs Jahre alten Westfalen Wallach Cayo (Cornet Obolensky x MV Colman) ein toller Sieg im M*-Springen. Das Paar, das den RV Thedinghausen vertritt, blieb nicht nur fehlerfrei, sondern verwies die Konkurrenz nach dem schnellsten Durchgang sicher auf die Plätze. Schon zuvor hatten Köhler und Cayo gepunktet und gewannen mit einer Wertnote von 8,4 auch eine Springpferdeprüfung der Klasse M*. Im Stilspringen der Klasse L belegte Köhler außerdem auf Cubidoo Platz vier. Bruder Tom Köhler setzte sich mit dem fünfjährigen Hannoveraner Wallach Chacco’s Champ (Chacco’s Son x MV Quaid) ebenfalls mit einer Wertung von 8,4 in einer Springpferdeprüfung der Klasse L durch. In einer Springpferdeprüfung der Klasse A** konnte sich zudem Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) mit Cembra über Platz drei freuen.

Philipp Baumgart war für den RV Aller-Weser in Harsum-Hüddesum erfolgreich. Dort ging der erfahrene Reiter mit Bandit, einem siebenjährigen Deutschen Reitpferd von Brantzau (MV Linie) an den Start und sicherte sich mit einer Wertnote von 8,4 einen unangefochtenen Sieg in einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Tochter Anabel Baumgart (RV Aller-Weser) erreichte in der Springpferdeprüfung auf A**-Level mit Colisto und Balisto die Plätze drei und vier. Im M*-Springen konnte sich schließlich noch Isalie Baumgart (RV Aller-Weser) auf Hamburg Platz fünf schnappen.

Fabienne Sanders vom RV Aller-Weser gewann in Lilienthal auf Chellsy, einer 13-jährigen Hannoveraner Stute von Catoki (MV Acord), ein Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse A*. Außerdem war Sina Wesemann (RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden) auf ihrem 13-jährigen Trakehner Levano (Hirtentanz x MV Star Regent) in einem A**-Springen erfolgreich. Antonia Rischer (RG Berkelsmoor) wurde im L-Springen mit Idabella Vierte.

In Essel-Schwarmstedt belegte Julius Meyer (Verdener Schleppjagd-RV) auf Stakakini Platz drei im finalen M*-Springen. Im Springen der Klasse L erreichte außerdem Kassandra Mohr auf Chacolento für den RC Hagen-Grinden Platz fünf. Ann-Kathrin Meyer von der RG Berkelsmoor und Let’s Dance konnten sich über Rang drei im Zwei-Phasen-Springen der Klasse A** freuen. Jennifer Kuhlmann (RV Graf von Schmettow) belegte im A*-Springen auf Daria außerdem den Ehrenrang. kk