Nächster Landesrekord für Andreas Oberschilp

Verdener verbessert Bestmarke über 3000 Meter

+ Andreas Oberschilp

Verden - Seinen vierten Bremer Landesrekord (M50) in nur drei Wochen erreichte Andreas Oberschilp (LG Bremen-Nord) über 3000m beim 2. Laufabend in Zeven. In schnellen 9:34,26 Minuten konnte der Verdener die bisherige Bestmarke von 9:42,50 Minuten aus dem Jahre 2006 toppen. Gehalten wurde der Rekord bislang von Bernhard Memering, der seinerzeit ebenfalls für die LG Bremen-Nord startete.