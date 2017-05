Der nächste Wirkungstreffer – 3:3

Verden - Von Kai Caspers. Der nächste Tiefschlag für Fußball-Landesligist FC Verden 04. Und das war ein richtiger Wirkungstreffer für das Team von Sascha Lindhorst. Im Kellerduell gegen den Rotenburger SV wähnten sich die Gastgeber beim 3:0 schon auf der Siegerstraße, ehe der Ex-Uphuser David Airich den FC mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:3 (1:0)-Endstand noch ins Tal der Tränen stürzte. Aber damit nicht genug. Mit Jonathan Schmude und Kato Tavan mussten zwei Spieler vorzeitig mit Verletzungen vom Platz. Zu allem Überfluss holte sich Maximilian Schulwitz noch eine völlig überflüssige Gelb-Rote Karte (60.) ab. Und um das rabenschwarze Verdener Wochenende perfekt zu machen, kassierte Etelsen auch noch eine Niederlage beim direkten Konkurrenten in Bodenteich.

Kein Wunder, dass sich FC-Trainer Sascha Lindhorst im Anschluss auch erst mal ein wenig beruhigen musste und immer wieder einsam seine Runden über den Platz drehte. „Nach dem Anschlusstreffer war mir klar, dass es noch einmal eng wird. Schließlich waren wir in Unterzahl und hatten zudem einige angeschlagene Spieler auf dem Feld. Dennoch müssen wir die Führung natürlich besser verteidigen“, nahm Lindhorst kein Blatt vor den Mund. „Zumal wir genau um die Kopfballstärke eines David Airich wussten. In den vergangenen beiden Spielen haben wir damit vier Punkte verschenkt.“

Dass die Verdener gegen den RSV überhaupt so lange auf einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt hoffen durften, hatten sie in erster Linie den Gästen und Schiedsrichter Tarek Mgherbi (Lüneburg) zu verdanken. Bereits in der fünften Minute übersah der ein klares Foul von FC-Keeper Stefan Wöhlke an Airich. In der 11. und 15. Minute hatte Patrick Peter gleich zweimal freistehend die Führung auf dem Fuß, doch seine Schüsse wurden jeweils auf der Linie geklärt. Danach stand erneut Schiedsrichter Mgherbi im Mittelpunkt, als er nach einem vermeintlichen Foul von Malende an Finn Austermann zur allgemeinen Überraschung auf den Punkt zeigte. Dieses Geschenk nahm Maximilian Schulwitz dankend an – 1:0. Apropos Schulwitz: In der 39. Minute leistete er sich eine Catch-Einlage gegen Andreas Kiel und sah folgerichtig Gelb. Kurz danach musste Jonathan Schmude nach einem rüden Einsteigen von Patrick Peter verletzt vom Feld und auch für Kato Tavan war die Partie nach einer Muskelverletzung noch vor der Pause beendet.

Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Der RSV machte zwar das Spiel, doch Verden die Tore. Zunächst erhöhte Andreas Appelhans auf 2:0 (58.), ehe Schulwitz nach einem überflüssigen Schubser an Iscan mit Gelb-Rot (60.) vom Platz musste. Dennoch jubelten die Gastgeber in der 62. Minute erneut, als Steen Burford mit der vermeintlichen Vorentscheidung zum 3:0 zur Stelle war. Zumal FC-Keeper Wöhlke einen ganz starken Tag erwischt hatte und mehrfach glänzend parierte. Und wenn er dann doch einmal geschlagen war, war Burford gegen Airich zur Stelle (70.) und verhinderte den Gegentreffer. Als dann aber ausgerechnet Abwehrspieler Kevin Klützke mit einem platzierten Flachschuss zum 1:3 (73.) zur Stelle war, wurde es noch einmal richtig hektisch. Zunächst war Wöhlke gegen Toni Fahrner (75.) zur Stelle und in der 77. Minute klärte FC-Kapitän Mirco Temp auf der Linie. Vermutlich wäre der Ball auch in der Folgezeit nicht mehr im Verdener Tor gelandet. Doch in der 79. Minute die nächste Fehlentscheidung von Tarek Mgherbi. Nach einem vermeintlichen Foul von Sajieh Jaber an David Airich zeigte er erneut auf den Punkt und der Gefoulte nahm dankend an – 2:3. Was folgte, war eine aufopferungsvolle Abwehrschlacht der Lindhorst-Elf, die jedoch in der Nachspielzeit (90.+4) ihr tragisches Ende nahm. Nach einem Freistoß in Höhe der Eckfahne fehlte es im Strafraum an der nötigen Zuordnung und David Airich kam völlig unbedrängt aus kurzer Distanz zum Kopfball – 3:3. „Da brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Da haben wir einfach gepennt“, sprach Lindhorst dann auch von einer gefühlten Niederlage.