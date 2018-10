Oytens A-Jugend peilt im Kellerduell in Rostock den ersten Saisonsieg an

In den vergangenen Spielen zeigte die Leistungskurve bei Oytens Joost Sanders deutlich nach oben. Bleibt zu hoffen, dass der groß gewachsene Rückraumspieler auch in Rostock „zündet“.

Oyten - Vor einer schweren Aufgabe steht die männliche A-Jugend des Handball-Bundesligisten TV Oyten. Am Sonnabend (17 Uhr) gastiert das Team von Thomas Cordes beim HC Empor Rostock.

Zwar haben die Gastgeber bis dato erst zwei Punkte auf dem Konto, doch die Oytener sind nach sechs Spieltagen nicht nur sieglos, sondern haben in der vergangenen Saison beide Duelle gegen die Hansestädter klar verloren.

„Wir wissen, wie schwer es in Rostock sein kann. Von daher überlassen wir nichts dem Zufall und machen uns bereits Freitag auf den Weg“, hat Thomas Cordes die strapaziöse Anreise in der vergangenen Saison nicht vergessen. „Dennoch haben wir definitiv die Chance, dass wir von dort zwei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.“

Doch neben dem Langzeitausfall Kilian Tiller (Pfeiffersches Drüsenfieber), der seine Trainingsrückkehr für Anfang November in Aussicht stellt, steht mit Max Borchert ein zweiter Linkshänder nicht zur Verfügung. Der 18-jährige hat sich bei der Niederlage gegen Meisterfavorit Füchse Berlin eine schwere Prellung der Mittelhand zugezogen. Dritter Ausfall ist Niclas Lohmann.

Spielen kann auf jeden Fall Bjarne Niemeyer, der laut Cordes eine gute Option ist. Auch Neuzugang Joost Sanders, der sich laut seinem Trainer zuletzt immer besser im TVO-Spiel zurechtgefunden hat, soll in Rostock erneut zünden. Auch wenn es sich in der Tabelle noch nicht widerspiegelt, ist die große Stärke seines Teams die Ausgeglichenheit.

„Dadurch sind wir nur schwer auszurechnen, da wir von allen Positionen Torgefahr ausstrahlen. Somit erwarte ich in Rostock auch ein Duell auf Augenhöhe, aus dem wir am Ende dann hoffentlich als Sieger aus der Halle gehen“, bangt Cordes allerdings noch um Rückraum-Allrounder Mohamed Sibahi, der Probleme an der Patellasehne hat.

Bei den Rostockern, die ihren einzigen Saisonsieg in eigener Halle gegen den HSV Hamburg einfuhren, ist das große Plus die körperliche Präsenz in der Defensive. „Da benötigen wir die richtigen Ideen, um die Deckung auseinander zu spielen. Knackpunkt in dieser Partie könnte zudem werden, ob wir zu unserem Tempospiel finden“, ist Cordes überzeugt.

bjl