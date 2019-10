Die nächste hohe Hürde

Oyten – Der nächste Brocken für die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires: Am Sonnabend (16 Uhr) gastiert das noch punktlose Team von Jörg Leyens beim Tabellenzweiten Buxtehuder SV II. „Natürlich ist das alles andere als eine einfache Aufgabe. Aber wir fahren da jetzt nicht hin, um die Punkte freiwillig abzugeben“, will Oytens Trainer trotz der Außenseiterrolle seines Teams etwas Zählbares mitbringen.

Dass die Trauben bei der Bundesliga-Reserve ziemlich hoch hängen – dessen ist sich Leyens bewusst. „Aber wir haben in den vergangenen beiden Spielen, auch wenn sie verloren wurden, gute Phasen gehabt. Daran gilt es nun anzuknüpfen“, steckt Oytens Trainer den Kopf noch lange nicht in den Sand. „Die Stimmung ist nach wie vor gut. Wichtig ist, dass wir die Ruhe bewahren und vor allen Dingen die nötige Geduld mitbringen. Und wenn es uns gelingen sollte, dass wir die Anzahl der technischen Fehler deutlich reduzieren, dann sollte es auch bald mit dem ersten Erfolgserlebnis klappen“, ist Leyens fest überzeugt. Auch wenn die Gastgeberinnen als klarer Favorit in die Partie gehen, will der TVO-Coach keinesfalls in Ehrfurcht erstarren. In personeller Hinsicht könnte es bei den Vampires besser nicht aussehen. Alle Spielerinnen sind fit. Zudem nimmt Allrounderin Nina Schnaars aus der eigenen Reserve die kurze Fahrt nach Buxtehude mit in Angriff und sorgt für neue Alternativen. kc